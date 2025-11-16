Dramma Ungheria, dagli sfottò alle lacrime: Parrott affonda Rossi. Portogallo ai Mondiali, Ronaldo nella storia

L'Irlanda ribalta l'Ungheria di Marco Rossi al 96' con la tripletta di Parrott: bufera social su Szoboszlai. Il Portogallo ne fa 9: segna pure Conceicao

Cristiano Ronaldo nella storia anche senza giocare. Il Portogallo asfalta l’Armenia e vola ai Mondiali, a cui non parteciperà l’Ungheria di Marco Rossi. I magiari si sono suicidati in casa contro l’Irlanda, trascinata dall’eroe Parrott che con una tripletta da urlo consente alla sua nazionale di giocarsi l’accesso alla Coppa del Mondo via playoff.

Psicodramma Ungheria: l’Irlanda affonda Marco Rossi

Incredibile quanto accaduto alla Puskas Arena di Budapest. L’Ungheria allenata dall’italiano Marco Rossi aveva la qualificazione agli spareggi in pugno, ma il drammatico finale di partita ha premiato l’Irlanda in maniera inaspettata. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato dopo soli 3′ con Lukacs, poi al 15′ Parrott ha pareggiato sul calcio di rigore.

Al 37′ magiari di nuovo avanti con Varga. Quando il match sembrava ormai indirizzato, l’harakiri dell’Ungheria. A 10′ super Parrott ha trovato la rete del 2-2, poi al 96′ è andato di nuovo a bersaglio fissando il risultato sul 2-3. Tripletta da sogno per l’ex attaccante del Tottenham ora in forza all’Az Alkmaar: Marco Rossi a casa, Irlanda agli spareggi.

Dagli sfottò alle lacrime: Szoboszlai nel mirino

Nel mirino dei social è finito il capitano dell’Ungheria Szoboszlai, che dopo il vantaggio iniziale aveva schernito gli avversari con gesti poco sportivi.

Al triplice fischio la vendetta dei tifosi irlandesi, che hanno bersagliato il centrocampista del Liverpool, incredulo e tra le lacrime come tutti i compagni di squadra per la beffa subita.

Portogallo forza 9: segna anche Conceicao

Senza lo squalificato Ronaldo, il Portogallo ha decisamente esagerato contro la malcapitata Armenia, travolta addirittura 9-1. Sugli scudi l’ex Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes, autore di una tripletta proprio come Joao Neves, stella del Paris Saint-Germain.

A segno è andato anche Francisco Conceicao, che è stato celebrato sui social dalla Juventus. “Il Portogallo di Conceicao giocherà la prossima edizione della Coppa del Mondo. Congratulazioni, Chico, anche per il gol nel recupero!” ha scritto il club bianconero. Grazie a questo successo i lusitani hanno chiuso al primo posto nel Gruppo F con 3 punti di vantaggio sull’Irlanda.

Cristiano Ronaldo non gioca ma è nella storia

Il duello infinito con Messi continua. Cristiano Ronaldo, pur senza giocare, risponde a Leo e, grazie ai suoi compagni di squadra, parteciperà per la sesta volta a un Mondiale.

Nessuno come loro. Immensi. I due staccheranno il nostro Buffon, Carbajal, Ochoa, Guardado e Rafa Marquez (Messico) e Matthäus (Germania), fermi a cinque. Al gruppo si aggiungerà il milanista Modric, che ha ottenuto il pass per la rassegna iridata con la Croazia.