Union Brescia-Salernitana, Crespi trascina Corini in finale playoff sotto gli occhi di Tonali. Male Anastasio

L'Union Brescia batte la Salernitana al Rigamonti e vola in finale dei playoff di Serie C. Prestazione solida di Silvestri, Inglese l'unico pericoloso per Cosmi.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

L’Union Brescia vola in finale: 2-0 contro la Salernitana. La gara valida per la semifinale di ritorno inizia come era finita la gara d’andata dell’Arechi, ovvero con un gol di Crespi. All’andata ha conquistato il pareggio con una rovesciata incredibile, al Rigamonti segna dopo 46 secondi con un tap in a porta vuota molto più semplice. Vido nel finale con un altro tap in firma il raddoppio. Sotto gli occhi di Sandro Tonali, la squadra di Corini conquista l’accesso all’ultimo atto per decidere l’ultima promossa in Serie B dalla C. La Salernitana esce sconsolata dalla semifinale.

Crespi segna dopo 46 secondi, Brescia in finale

Pronti via e l’Union Brescia passa subito il vantaggio con Crespi, autore della rovesciata fenomenale nel finale della gara d’andata dell’Arechi. Dopo esattamente 46 secondi, disastro della difesa della Salernitana: Anastasio cade in area dopo un contrasto, cross basso, Donnarumma e Golemic si disturbano, e il pallone sbuca sui piedi dell’attaccante che da due passi a porta libera la mette dentro. Lo stesso Donnarumma è costretto a uscire dopo quattro minuti per un problema al dito scaturito dallo scontro accidentale con Golemic.

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La Salernitana non riesce a reagire ed è dominio del Brescia: prima ci prova Zennaro da buona posizione ma il pallone finisce alto, poi ancora Crespi pericoloso a tu per tu con Brancolini, ma viene segnalato il fuorigioco. Al 36′ la prima azione pericolosa della Salernitana con il tiro di Mallamo dal limite dell’area, Gori non trattiene e sulla ribattuta arriva Lescano, che però calcia male e facilita la presa del portiere avversario. Nel finale del primo tempo, contropiede pericoloso del Brescia in superiorità numerica, ma Lamesta spreca tutto.

La Salernitana prova la rimonta, ma non basta

In avvio di ripresa, serve un grande intervento di Gori per evitare il gol di Inglese: l’ex Chievo stacca bene in area su un cross dalla destra, la piazza all’angolino basso, ma il portiere avversario va giù bene e respinge. Si fa vedere in avanti anche il Brescia con l’imbucata profonda per Zennaro che fa una finta in area, riesce a calciare verso il primo palo ma Anastasio in scivolata respinge. La Salernitana però non riesce a capitalizzare l’entusiasmo di inizio secondo tempo e il Brescia torna in controllo della partita, abbassando i ritmi e accelerando non appena crea gli spazi giusti per calciare. Lo fa al 77′ con Cisco che ci prova dal limite dell’area, e il pallone va fuori di poco.

Un minuto dopo, Crespi firma anche la rete del raddoppio, ma viene subito annullato per fuorigioco. Brescia che continua ad attaccare con un altro tiro da fuori con De Maria che calcia con il mancino e fa passare il pallone a un centimetro dal palo. Poco dopo Marras sfiora il colpo del ko, tira fortissimo ma è centrale, Brancolini respinge con i pugni. Nonostante il risultato, il finale parla solo bresciano con la Salernitana che non riesce mai a farsi pericolosa e ne approfitta la squadra di Corini che in ripartenza firma il raddoppio con un altro tap in, stavolta di Vido.

Top e Flop di Union Brescia-Salernitana