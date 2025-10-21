Virgilio Sport
Union Saint-Gilloise-Inter dove vederla oggi in diretta tv e streaming, orario, probabili formazioni e arbitro Champions 2025/2026

Le informazioni utili sulla terza partita della League Phase di Champions: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming.

Ultimo aggiornamento:

Puntuale, torna la Champions League che stasera vedrà in campo l’Inter contro l’Union Saint-Gilloise, capolista del campionato belga. Cristian Chivu varia, modifica la formazione tipo in attacco e si prepara a un incontro che sulla carta non dovrebbe preoccupare. L’obiettivo rimane quello di preservare la testa della classifica della fase campionato a punteggio pieno, accumulando vantaggio prima di incontrare gli avversari più temibili che attendono i nerazzurri. Le informazioni peer seguire live la sfida in calendario questa sera dell’Inter a partire dalle ore 21.

La situazione dell’Inter e dell’Union SG

L’Inter di Chivu parte con due risultati positivi, alla vigilia di questa trasferta in Belgio: dopo aver avuto la meglio sull’Ajax ad Amsterdam (0-2) hanno conquistato i tre punti anche a San Siro grazie al 3-0 rifilato allo Slavia Praga. Esordio positivo anche per l’Union Saint-Gilloise, capace di andare a vincere a Eindhoven (1-3 al PSV) per poi rimediare una netta sconfitta contro il Newcastle (0-4). In panchina non ci sarà Pocognoli, fresco di approdo al Monaco in sostituzione di Hutter: squadra affidata a Hubert.

Ricapitolando, dunque, di seguito troverete le informazioni per il match in calendario questa sera, 21 ottobre:

  • Partita: Union Saint-Gilloise-Inter
  • Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252)
  • Streaming: SkyGo, Now
  • Data: 21 ottobre 2025
  • Orario: 21
  • Competizione: Champions League

Dove vedere Union SG-Inter in diretta TV

Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Union SG, partita valida per la terza giornata di Champions, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam

Union SG-Inter in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita dell’Inter in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device. Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull‘app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento.

DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING L’INTER

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Partiamo dai belgi: Mac Allister sarà protagonista della linea difensiva belga. Khalaili e Niang esterni a tutta fascia, El Hadj e David a supporto di Rodriguez in avanti.

Chivu, invece, sceglie una formazione solida, un undici rassicurante ma consente ai suoi di prendere fiato tornando sui suoi passi per il reparto avanzato. Bisseck e De Vrij per Akanji ed Acerbi, Frattesi e Zielinski al posto di Barella e Mkhitaryan, a sinistra Carlos Augusto. Infine l’attacco, con Lautaro che avrebbe preso il posto inizialmente riservato a Bonny in coppia con Pio Esposito. Thuram è, invece, fuori fermo ai box.

  • UNION SAINT-GILLOISE (3-5-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, Niang; David, Raul. All. Hubert.
  • INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito. All. Chivu.

L’arbitro di Union SG-Inter

L’arbitro di Union SG-Inter è lo svedese Glenn Nyberg, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist mentre il quarto uomo è Adam Ladeback. Al VAR c’è lo spagnolo Cuadra Fernandez, l’AVAR è un altro iberico, Javier Iglesias Villanueva.

