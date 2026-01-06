United Cup, Cobolli flop: rimontato da Rinderknech. L'Italia batte la Francia ma è fuori, ok Paolini e doppio

L'eroe di Davis non si ripete a Perth: piegato al terzo set dal rivale dopo tre ore e 22 minuti di battaglia. Argentina ripescata, ininfluenti i match di Paolini e doppio misto.

Questa volta a Flavio Cobolli non è riuscita una delle sue imprese, una di quelle che aveva piazzato a Bologna negli epici giorni della Davis vinta insieme a Matteo Berrettini, o anche un match simile a quello che l’aveva portato due giorni prima a sconfiggere il vecchio idolo Stan Wawrinka, regalando all’Italia l’unico punto della debacle contro la Svizzera. “Flavietto” ha fatto flop contro Arthur Rinderknech, perdendo contro il francese – punto di forza di una squadra già eliminata – nel modo peggiore: al terzo set, in rimonta e dopo tre ore e 22 minuti di battaglia. Sconfitta che fa male e che, soprattutto, taglia definitivamente fuori gli Azzurri dalla corsa, nonostante il contro-ribaltone sui transalpini firmato Paolini e Vavassori-Errani.

United Cup, Italia eliminata: ripescata l’Argentina

L’Italia, infatti, avrebbe dovuto battere 3-0 i francesi per ottenere il ripescaggio da miglior seconda, che invece sarà dell’Argentina. I sudamericani affronteranno la Svizzera, mentre gli USA giocheranno contro la Grecia. “Colpa” dell’inopinata sconfitta di un Cobolli sprecone al cospetto di un Rinderknech che ha giocato, invece, libero da assilli. Disarmanti i parziali della sfida: 7-6(4) Cobolli, 6-7(5) Rinderknech, 5-7 Rinderknech. Una maratona protrattasi per quasi tre ore e mezza, che ha sancito l’uscita di scena della Nazionale azzurra guidata da Cobolli senior, il papà Stefano. Ininfluenti, infatti, i successivi match di Jasmine Paolini contro Leolia Jeanjean e del doppio misto Vavassori-Errani.

Maratona a Perth: Cobolli contro Rinderknech

La sfida tra Cobolli e il francese, cominciata alle tre italiane, ha avuto la sua prima svolta al quinto gioco del primo set, quando l’azzurro ha piazzato il primo break dell’incontro. Immediata la risposta di Rinderknech: controbreak. Decisivo il tie-break, vinto con autorevolezza dall’italiano bravo a scappar via sul 5-2 e a chiudere sul 7-4. Anche nel secondo parziale Cobolli ha piazzato il break, stavolta al secondo gioco, portandosi poi sul 3-0. Finita? No, purtroppo. Perché Rinderknech, dopo aver annullato due palle break per l’1-5, ha controbreakkato nel game successivo, riaprendo tutti i giochi. Nel dodicesimo game, sul 6-5, Cobolli ha avuto due matchpoint sul 15-40: ma non li ha sfruttati.

Chance sprecata: Cobolli serve per il match, poi perde

Il tie-break del secondo set, stavolta, ha premiato il transalpino, nonostante una bella rimonta di Cobolli fino al quattro pari. Determinante un errore al servizio di Flavio, piegato 5-7. Ancora break dell’italiano, poi, nel terzo gioco del terzo set. E ancora una volta vantaggio non sfruttato, con tanto di chance sprecata di ulteriore break sul punteggio di 4-2. Il finale, infatti, è diventato amarissimo, con Rinderknech che ha riaperto i giochi portandosi sul 4-4, Cobolli che ha fatto un altro break e ha servito per il match sul 5-4 e col francese che ha piazzato tre game in successione, mettendo i titoli di coda all’avventura dell’Italia a Perth.

United Cup, Italia-Francia 1-1: punto azzurro di Paolini

La sfida, in ogni caso, è continuata col secondo confronto tra le due singolariste, Jasmine Paolini da una parte e Leolia Jeanjean dall’altra. Un match quasi senza storia, vinto autorevolmente dalla garfagnina, che ha colto dunque il primo successo di questo 2026 dopo il ko rimediato dalla svizzera Belinda Bencic nella precedente partita del girone. Già nel primo set Jas ha fatto valere la sua classe superiore strappando due volte il servizio all’avversaria e chiudendo sul 6-2. Doppio break anche nella seconda frazione, anche se Paolini ha mancato la prima chance subendo il break sul 5-2, quando serviva per il match. Poco male, ha chiuso 6-3 nel gioco successivo, al sesto matchpoint a favore.

Italia, inutile rimonta sulla Francia: ok Vavassori ed Errani

Alla fine l’Italia l’ha anche vinta, la sfida con la Francia. Evitando almeno l’onta di chiudere il girone C all’ultimo posto. Successo in due set per la collaudata coppia azzurra formata da Andrea Vavassori e Sara Errani ai danni del duo d’Oltralpe, composto da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah ed Édouard Roger-Vasselin. I vincitori degli ultimi US Open hanno riscattato il ko patito contro la Svizzera aggiudicandosi l’incontro grazie a un doppio tie-break. In entrambe le circostanze Wawe e Sara l’hanno spuntata sul punteggio di 8-6, chiudendo a proprio favore un match dai tratti rocamboleschi.