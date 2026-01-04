United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Cobolli soffre con Wawrinka, litiga con l'arbitro e salva gli Azzurri

Successo tiratissimo per Flavio sul "vecchio" Stan, giunto solo al tie-break del terzo set: per la squadra italiana ora è decisivo il doppio misto contro gli elvetici.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

All’ultimo respiro, proprio come in Davis a Bologna. Cobolli si riscopre eroe tricolore anche nella United Cup di Perth, rimettendo le cose a posto contro la Svizzera dopo il clamoroso flop di Paolini nel match precedente contro Bencic. Uno a uno il punteggio tra le due Nazionali alla vigilia del decisivo confronto di doppio misto, grazie al tiratissimo 2-1 del romano a spese dell’eterno Stan Wawrinka, 41 anni il prossimo 28 marzo e all’ultima stagione nel circuito ATP . Una passerella d’onore che ha “rischiato” di proseguire col successo che avrebbe spedito la Svizzera al prossimo turno. E invece no.

Cobolli-Wawrinka, Flavio litiga col giudice di sedia

Il momento più teso del confronto al termine del primo set, con l’azzurro al servizio sul punteggio di 5-4 a proprio favore. Una pallina caduta dalla tasca di Cobolli (che era sotto 0-15) subito dopo la battuta ha indotto l’italiano a fermarsi, visto che la stessa pallina era poi rotolata in campo e ne minacciava i movimenti. Il giudice di sedia, però, non ha fatto ripetere il punto, ma lo ha assegnato a Wawrinka, scatenando le proteste di Cobolli. Anche il supervisor Gerry Armstrong è entrato in campo, ma l’arbitro è rimasto fermo sulla sua decisione: “Non puoi ostacolare te stesso, la perdita della pallina dipende da te, non da Stan“.

La risposta di Stan: lo svizzero vince il secondo set

Nonostante la querelle con l’arbitro, Cobolli ha poi portato comunque a casa il primo set sul punteggio di 6-4, dopo aver strappato chirurgicamente il servizio al nono gioco. Grande equilibrio anche nella frazione successiva, vissuta sempre col successo del giocatore al servizio. Una situazione spezzata al tie-break dal clamoroso dominio di Wawrinka, capace prima di scappar via e poi di chiudere i conti su un rassicurante 7-2. Necessario il terzo set. Del resto, il vecchio Stan aveva promesso battaglia a Cobolli prima ancora dell’inizio del confronto, dopo aver guidato la Svizzera al successo sulla Francia nella prima giornata.

Cobolli batte Wawrinka: “Ma mi ha insegnato tanto”

Tie-break anche nel terzo set e stavolta Cobolli l’ha approcciato nel modo giusto (5-2). Due errori sul suo turno di battuta, però, hanno riportato sotto Wawrinka, che poi ha sprecato tutto (errore col dritto e doppio fallo) per il definitivo 7-4. “Sono molto stanco. È sempre un piacere giocare contro Stan, come gli ho detto a rete lui mi ha insegnato tante cose. Voglio augurargli il meglio per questa sua ultima stagione, se lo merita”, l’ammissione di Flavio. Quindi sull’avventura alla United Cup con papà Stefano capitano: “È la prima partita della stagione e siamo molto felici, adesso non vediamo l’ora di giocare il doppio, lottare per un’altra ora e mezza. Giocare qui col supporto di tanti italiani è davvero bello”.