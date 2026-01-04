United Cup, Italia-Svizzera 1-2: Errani e Vavassori cedono a Bencic e Paul, ora serve un'impresa con la Francia

L'Italia cede nel doppio misto decisivo della sfida con la Svizzera e rischia di essere eliminata: dovrà battere la Francia (possibilmente 3-0) e sperare di passare come seconda

Si mette subito in salita la strada dell’Italia nella United Cup: la Svizzera ci cucina a fuoco lento ma ci spedisce subito sulla carreggiata d’uscita, tanto che adesso servirà una vittoria bella pesante con la Francia (per stare sicuri, almeno un 3-0 secco) per poter sperare di accaparrarsi uno dei due posti riservati a chi conclude al secondo posto nel rispettivo girone. Questo perché la sconfitta nel doppio decisivo della sfida contro gli elevatici ha complicato tremendamente le cose, oltre a ribadire al mondo intero che in questo inizio di 2026 c’è ancora un po’ di ruggine negli ingranaggi dei giocatori italiani.

La Svizzera ci fa la festa: ora serve battere 3-0 la Francia

A conti fatti, il compito che attendeva la coppia del doppio misto composta da Sara Errani e Andrea Vavassori non sembrava di quelli insormontabili. E invece i vincitori degli US Open si sono dovuto arrendere al match tiebreak alla coppia composta da Belinda Bencic e Jakub Paul, che si è imposta con il punteggio di 7-5 6-4 10-7 dopo quasi due ore di battaglia e dopo un match che a un certo punto la coppia italiana sembrava avere in pugno, ma che per una serie di errori (anche minimi) è finito per sfuggire loro di mano.

La festa degli elvetici a fine gara era più che motivata: la Svizzera è qualificata ai quarti (aveva già battuto la Francia all’esordio), e adesso all’Italia toccherà giocarsi il tutto per tutto con i cugini transalpini, provando a forzare un po’ la mano e a cercare di passare il turno come una delle due migliori seconde.

Anche se prima bisognerà riprendersi dalla delusione per un ko. che pareva abbastanza inopinato: Errani-Vavassori erano considerati la coppia “forte” del team azzurro, una carta che quando si sarebbe dovuta giocare (cioè in un match decisivo per l’esito della contesa) avrebbe dovuto pagare dividendi con una certa tranquillità. Così non è stato, e adesso i ragazzi di Stefano Cobolli (papà di Flavio e capitano di United Cup) devono andare a caccia dell’impresa contro i cugini d’Oltralpe, che pure non sembrano così disposti ad acconsentire.

Errani in giornata no, Vavassori non basta

Il doppio che ha deciso la sfida con la Svizzera ha vissuto di tanti alti e bassi per la coppia azzurra, che ha subito un break nel quarto gioco del primo set (sul servizio di Errani) ma l’ha ripreso subito in quello successivo, salendo poi sul 4-3 e vedendo lo striscione del traguardo. Gli elvetici però hanno risposto presenti: contro break per il 4-4 al deciding point, altro break nel dodicesimo gioco, ancora sul servizio di Sarita, che per una volta ha fatto tanta fatica.

Nel secondo set l’Italia però riparte di slancio con due break per il momentaneo 3-0, che diventa 3-1 e poi 4-4, col servizio di Errani sempre sotto tiro della coppia rossocrociata. Ma nel nono gioco è Paul a servire male e l’Italia si procura il break decisivo che spedisce la gara al match tiebreak. Dove al primo cambio campo gli azzurri girano avanti 4-2 subendo poi tre punti consecutivi e ritrovandosi impiccati, riuscendo però a rimettere la freccia sul 6-5. È l’ultimo segnale italiano, perché a quel punto la Svizzera prende in mano le redini del match e con un parziale di 5-1 chiude i conti, approfittando anche di un calo di Errani che sceglie addirittura di servire da sotto.

Per l’Italia, insomma, è una botta potenzialmente da eliminazione diretta: martedì contro la Francia servirà un’impresa per proseguire la corsa in una competizione che dopo la finale conquistata nella prima edizione del 2023 (netto ko. con gli Stati Uniti) ha riservato ben poche gioie negli anni a venire. E per ora il 2026 non fa eccezione