United Cup, Zverev in crisi di gioco e nervi come Medvedev per colpa di Sinner: attacca Hurkacz e spacca la racchetta

Contro Hurkacz Zverev ha confermato come la sua crisi sia sempre più nervosa e simile a quella di Medvedev, entrambe nate dopo le cocenti sconfitte rimediate da Sinner in finale all'Australian Open

Nuovo anno stessa storia per Alexander Zverev, che dopo la vittoria all’esordio su Tallon Griekspoor è crollato contro Hubert Hurkacz in singolare e nel doppio misto condannando la sua Germania all’eliminazione dalla United Cup e confermando come la sua crisi di gioco e risultati non sembra essersi risolta con l’inizio del 2026. Una crisi sempre più nervosa quella e che ricorda da vicino quella di Daniil Medvedev, che come Sascha è stato protagonista di un calo impressionante dopo aver perso la finale dell’Australian Open contro Jannik Sinner.

Zverev, il 2026 si apre come si era chiuso il 2025: Sascha sconfitto dal redivivo Hurkacz

Nonostante la finale raggiunta all’Australian Open la stagione 2025 è stata senza dubbio una delle peggiori attraversate in carriera da Zverev, che nemmeno in questo inizio di 2026 sembrerebbe essere riuscito a mettersela alle spalle. Dopo la bella vittoria contro Griekspoor infatti Sascha ha perso prima nettamente contro Hurkacz (che non disputava un match ufficiale da quasi sette mesi) 6-3 6-4 e poi nel doppio misto in coppia con Laura Siegmund contro Kawa/Zielinski per 7-6 6-3, sancendo così l’eliminazione dalla United Cup della Germania.

Zverev perde la testa: Sascha se la prende con Hurkacz e spacca la racchetta

Nel corso del match contro Hurkacz si è vista tutta la frustrazione di Zverev di fronte a questa situazione. Il tedesco è stato infatti vittima di una vera e propria crisi di nervi, prima espletando il suo senso di impotenza in occasione di un cambio campo durante il quale se l’è presa col polacco per attaccare se stesso (“Perchè non riesco a servire? Lui non gioca da due c***o di anni e serve a 230 km/h. Riesce a malapena a muoversi e serve così, di notte, col freddo. Una follia”), e poi spaccando violentemente la propria racchetta a terra dopo aver subito un vincente da Hubi.

Zverev e Medvedev e le crisi scoppiate dopo le sconfitte con Sinner

Una crisi, quella di Zverev, che per modalità ricorda molto da vicino quella di Medvedev, da sempre propenso a scenate e sfuriate in campo, anche quando in realtà le cose in generale andavano bene per lui. All’origine delle crisi sia di Sascha che di Daniil (che comunque ha vinto il suo primo incontro del 2026 contro Marton Fucsovics) potrebbe esserci l’esplosione di Sinner (ma anche di Alcaraz) e le sconfitte rimediate contro di lui in finale all’Australian Open (il russo nel 2024 e il tedesco nel 2025) che potrebbero aver aperto ai due gli occhi su quanto vincere slam e ottenere traguardi prestigiosi non sarebbe stato affatto più semplice rispetto agli anni precedenti quando c’erano i Big3, confermando come la loro sia una generazione di tennisti condannati a subire il dominio altrui.