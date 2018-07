United, pronta l'offerta per Bonucci

Il Manchester United prepara l'offerta per Leonardo Bonucci.

Secondo il "Sunday Express", i Red Devils spinti da José Mourinho sono pronti ad offrire 30 milioni di sterline, oltre 34 milioni di euro, per prelevare il difensore rossonero dal Milan.

Il Diavolo non vuole svendere il suo capitano: dopo averlo pagato 42 milioni di euro lo scorso anno, non accetterà offerte inferiori ai 32/35 milioni per evitare minusvalenze.

SPORTAL.IT | 15-07-2018 16:40