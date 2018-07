University Esports Series: in gara le più note facoltà italiane

University Esports Series stiamo arrivando! Venerdì 6 luglio, per la prima volta in assoluto in un’università italiana, la Statale di Milano, si terrà una competizione videoludica: il torneo nazionale universitario di League of Legends, organizzato da PG Esports, la divisione dedicata agli esport del Campus Fandango Club.

L’evento si terrà nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano, dalle 12:00 in poi: una sfida all’ultimo sangue tra la squadra degli studenti dell’Università di Pisa e quella degli studenti provenienti dal Politecnico di Torino. Chi si aggiudicherà la vittoria potrà partecipare al al Tenerife Lan Party 2018, il torneo universitario europeo, per il quale sono previsti oltre 250mila spettatori.

Una grande occasione per i player che vogliono diventare professionisti del settore eSportivo, che potranno confrontarsi con altri gamer e farsi notare , e chissà, ricevere magari un’importante chiamata. Non solo. Come abbiamo detto i vincitori delle University Esports Series accederanno al torneo europeo University Esports Masters che si terrà a Tenerife durante il TLP 2018, dal 16 al 19 luglio. L’evento ospiterà oltre 30mila player e più di 500 facoltà universitarie provenienti da ben 11 Paesi, compresa l’Italia.

Università e sport elettronici, sempre più connessi! University Esports Series vanta più di 3500 studenti giocatori attivi delle università italiane, con al seguito migliaia di sostenitori in tutta Italia.

Si legge in un comunicato stampa:

“Nella progettazione delle University Esports Series, gli esperti organizzatori di PG Esports hanno sempre contato sul supporto di MSI Gaming Italia, Twitch Student e, in questa occasione, soprattutto di CUS Milano e CUS Statale. CUS Milano è l’associazione che si dedica alla diffusione e al potenziamento dell’attività sportiva tra gli studenti universitari con l’obiettivo di insegnare i loro valori dello sport nel contesto di tutte le università di Milano e nello specifico all’interno dell’Università Degli Studi tramite la sua emanazione CUS Statale”.

L’evento è gratuito, noi ci saremo. E voi?

HF4 | 04-07-2018 08:00