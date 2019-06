Anche uno juventino per il Pisa. Tra i nomi che stanno circolando come possibili rinforzi per la neopromossa in B c'è anche quello di Grigoris Kastanos. Cipriota, classe 1998, nell'ultima stagione ha giocato in serie C con i bianconeri ma ha anche avuto modo di esordire nella massima categoria nella gara persa dalla squadra di Allegri sul campo della Spal.

Può giocare come trequartista o mezza punta ed è nel giro della nazionale maggiore isolana,

SPORTAL.IT | 14-06-2019 11:13