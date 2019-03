Urbano Cairo esalta Mazzarri

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha esaltato Walter Mazzarri a margine di un evento a Milano.

"Non è che avesse bisogno di rilanciarsi. Mazzarri, secondo me, è un grande allenatore. Ha fatto cose egregie in tutta la sua carriera. E' arrivato l'anno scorso a metà campionato ed è sempre difficile subentrare, però quest'anno ha posto le basi con un ritiro fatto bene e una campagna acquisti fatta insieme a lui per fare una squadra di buonissima qualità. Quindi, direi che Mazzarri non doveva rilanciarsi: è un grande allenatore".

"Diciamo che la squadra non prende gol. Se non prendi gol, cominci a farne anche uno soltanto e domenica ne abbiamo fatti tre, è una buona cosa. Io non ho mai avuto preoccupazioni su questo o quello che non segnava".

SPORTAL.IT | 05-03-2019 14:55