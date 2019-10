Urbano Cairo ha individuato il male del Toro

Quattro sconfitte nelle prime otto partite non è un bilancio in linea con le aspettative del Torino e del presidente Urbano Cairo.

Dopo il ko di Udine si sono sparse voci su possibili scricchiolii nella panchina di Walter Mazzarri, rafforzati dal fatto che Cairo non aveva parlato nelle ore immediatamente successive alla partita.

Il numero uno granata non sembra però animati da propositi di ribaltoni, come dichiarato in un’intervista al 'Corriere di Torino' nella quale però Cairo punta il dito su una qual certa superficialità con cui la squadra approccia le partite: "Ho la massima fiducia nel lavoro di Mazzarri, ma dobbiamo trovare continuità e soprattutto evitare di sottovalutare gli avversari che solo sulla carta possono sembrare inferiori".

"La squadra sa che deve impegnarsi al massimo sul piano mentale per evitare approcci sbagliati come ci è successo spesso – ha aggiunto Cairo, che ha poi parlato della condizione di qualche elemento, senza fare riferimenti specifici – Alcuni giocatori non hanno la condizione ideale e devono trovarla".

SPORTAL.IT | 22-10-2019 12:54