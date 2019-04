Urbano Cairo sogna e punge la Roma

La vittoria dell’Atalanta nel posticipo di Pasquetta contro il Napoli non ha fatto il gioco del Torino nella corsa a un posto in Champions League.

I granata restano però a tre punti dalla quarta posizione occupata proprio dai bergamaschi e dal Milan, prossimo avversario della squadra di Mazzarri in quello che sarà un vero e proprio spareggio.

Intervistato da Radio Montecarlo, il presidente del Toro Urbano Cairo ha spronato la squadra in vista del rush finale: “Più che pensare ad un obiettivo europeo, conta pensare partita per partita. E lo facciamo anche oggi. Per la Champions, davanti a noi c’è un’Atalanta che va fortissimo e poi ci sono Milan e Roma. Dobbiamo giocare tutte le partite con la stessa voglia e la stessa determinazione per fare risultato. Alla fine conteremo i punti e vedremo dove saremo. La squadra c’è e il mister è fortissimo ma mancano ancora cinque partite. Serve un crescendo per ottenere un grande obiettivo, uno sprint importante”.

“Stiamo facendo un buonissimo girone di ritorno, abbiamo messo a punto la squadra con una difesa che sta facendo cose eccellenti – ha aggiunto Cairo – Da ventisette anni non facevamo così. Belotti ha ripreso a segnare, Mazzarri ha fatto un lavoro splendido, con una squadra molto compatta. Sono molto contento di lui, si vedono i risultati. Sono al Toro da quattordici anni, ci sono stati momenti meno belli. Ora viviamo anni molto belli. Siamo stabilmente dalla parte sinistra della classifica e lottiamo per qualcosa d’importante. Le promesse le ho mantenute e spero di fare ancora meglio. Non dobbiamo mai porci limiti”.

Una battuta anche sul mercato, sull'interessamento della Roma per il ds Gianluca Petrachi. Cairo è duro: “La Roma è interessata a Petrachi? Con noi ha ancora un anno di contratto. Sarebbe una cosa non bella se ci fossero i contatti con la Roma, che è in lotta con noi per l’Europa. Vorrebbe dire che c’è un conflitto d’interessi. Non ci voglio credere e continuo a dire che è il nostro direttore sportivo”.



SPORTAL.IT | 23-04-2019 20:39