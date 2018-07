Urbano Cairo va oltre Ronaldo

Come rispondere al possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei cugini? Semplice. Non si risponde… Non bastassero i 7 scudetti consecutivi della Juventus, i tifosi granata rischiano di dover “subire” anche l’arrivo in bianconero del più forte giocatore del mondo. Uno scenario “inquietante”, che però non disturba il presidente del Torino Urbano Cairo, che ne ha parlato a ‘Deejay Football Club’: "Non ho avuto tanto tempo per occuparmi di questa cosa, ho letto qualcosa, il campionato italiano sarebbe di sicuro più interessante se arrivasse Ronaldo, ma io mi occupo del mercato del Torino, che è più importante".

E a questo proposito, Cairo esclude movimenti in attacco: “Ho sentito parlare di Zaza ma abbiamo Belotti, Niang, Iago Falque, Ljajic, Edera e Berenguer: giocando col 3-5-2 sono 6 giocatori per due posti, sono anche troppi".

I prossimi acquisti, allora, arriveranno in altri reparti: "In difesa abbiamo preso Izzo che Mazzarri voleva fortemente, ma faremo altri interventi mirati, due in difesa e uno o due a centrocampo, dove è tornato Lukic. Dipende anche da chi parte. Del resto la rosa è già competitiva: “L'anno scorso l'obiettivo era di andare in Europa League, ma non ci è bastato fare un girone di ritorno da 29 punti, se li avessimo fatti anche all'andata saremmo stati lì. Pazienza, bisogna guardare avanti e col mister siamo convinti di avere una rosa competitiva".

