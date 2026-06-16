Uruguay-Arabia Saudita, moviola: Mariani show, perché l’arbitro era in divisa rosa, che proteste al 97'

La prova dell’arbitro Mariani al Miami Stadium nella gara del gruppo H analizzata al microscopio, l’arbitro di Aprilia ha ammonito solo un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Con indosso una maglia speciale, rosa fenicottero – come omaggio alla città di Miami, che ospita il basecamp della squadra arbitrale, il Team One, il rosa è sinonimo di questa città grazie alla popolazione di fenicotteri un tempo molto diffusa nella regione e all’impressionante palette cromatica degli edifici Art Déco che abbondano in città e ai famosi tramonti rosa – Mariani ha debuttato senza nessun problema ai Mondiali. Un solo ammonito, nessuna polemica, nessun errore, il Var non è dovuto mai intervenire. Vediamo cosa è successo.

Uruguay-Arabia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. La tanto discussa pausa per idratarsi – che serve anche come pausa pubblicitaria – è stata la cosa migliore accaduta nei primi venticinque minuti della partita a Miami, giocata sotto gli occhi di Ronaldo (il fenomeno brasiliano). Zero occasioni, zero azioni, poi – dopo una palla gol a testa – segna al 41′ Abdulelah Al Amri, rete regolare. Lo stesso giocatore arabo diventa il primo ammonito al 44′ per gioco aereo pericoloso a danno di Maxi Araújo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il forcing finale

Nella ripresa si gioca a una sola porta, quella dell’Arabia che dopo un primo tempo eccellente ha finito la benzina e dopo un palo di Ugarte all’80’ arriva il pari di Maxi Araújo: gol valido. Mariani concede 7′ di recupero ma l’Uruguay nonostante il forcing finale non riesce nella rimonta.

L’episodio contestato

Le uniche proteste del match proprio alla fine. L’arbitro italiano aveva già concesso sette minuti di recupero. L’Uruguay stava bombardando l’area di rigore avversaria con dei cross e, allo scadere del tempo, un rinvio ha portato a un calcio d’angolo. Con i sette minuti di recupero già trascorsi, e di fronte alle proteste dei giocatori sauditi, Mariani ha annunciato che avrebbe concesso un altro minuto perché erano state effettuate quattro sostituzioni durante il recupero, tre delle quali da parte della squadra saudita. Dopo l’angolo e un batti e ribatti il pallone è arrivato nei pressi dell’attaccante Al-Hamdan, con tanto spazio davanti a sé e il portiere Muslera come unico ostacolo… Ma prima che potesse raggiungere il pallone è arrivato il triplice fischio finale.

La decisione di Mariani di interrompere la partita in quel momento è stata controversa. Da un lato, l’arbitro ha fatto bene a fischiare la fine una volta trascorso il tempo ritenuto necessario, poiché una partita può essere prolungata solo in caso di rigore; dall’altro, ha dato l’impressione di aver interrotto un’azione che sarebbe stata decisiva a favore dell’Arabia Saudita.

Finisce 1-1 nel gruppo H dove ora sono tutte a un punto dopo il pari tra Spagna e Capo Verde.

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha anche diretto il derby di Milano. In questa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con il canadese Fischer IV uomo l’arbitro del match Mariani ha ammonito solo Abdulelah Al Amri.