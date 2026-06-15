Mondiali, l’Uruguay di Bielsa bloccato a Miami: imbarazzo FIFA. Ma i tifosi sognano come con l’ex Inter Forlan

Celeste in ritardo per un errore burocratico della FIFA, poi la partenza per Miami. La curiosa coincidenza col 2010 e il sogno dei tifosi di un nuovo exploit sulle orme di Forlán

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L’avvicinamento al Mondiale dell’Uruguay è stato preceduto da un imprevisto che ha creato non poco imbarazzo alla FIFA. La nazionale guidata da Marcelo Bielsa, infatti, è rimasta bloccata per diverse ore prima della partenza verso Miami a causa di un problema burocratico legato alle autorizzazioni del volo charter che avrebbe dovuto trasportare la Celeste dal Messico agli Stati Uniti. Una situazione che ha costretto la delegazione ad attendere nel resort di Playa del Carmen e che ha avuto ripercussioni anche sul programma ufficiale della vigilia.

Ritardo prima dell’esordio: cosa è successo all’Uruguay

Il volo che doveva portare l’Uruguay a Miami, sede delle prime due partite della fase a gironi del Mondiale 2026, ha accumulato diverse ore di ritardo a causa della mancanza di alcuni permessi necessari per il trasferimento negli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dai media uruguaiani, la documentazione richiesta non era stata completata nei tempi previsti e la responsabilità sarebbe ricaduta sulla FIFA.

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L’inconveniente ha costretto la squadra di Bielsa a rimanere presso il complesso Fairmont Mayakoba di Playa del Carmen mentre venivano risolte le questioni amministrative. Nel frattempo è emerso anche il rischio di violare alcuni protocolli organizzativi della Coppa del Mondo, che prevedono l’arrivo delle squadre nella città della partita almeno 24 ore prima dell’incontro. La situazione ha inevitabilmente avuto conseguenze sul programma mediatico della vigilia. Le conferenze stampa di Marcelo Bielsa e del capitano José María Giménez sono state rinviate e successivamente cancellate, con la Federazione uruguaiana costretta a rivedere l’intera agenda.

La versione della FIFA e la partenza verso Miami

Dopo ore di incertezza, la Federazione calcistica uruguaiana ha comunicato che il nuovo orario di partenza era stato fissato nel tardo pomeriggio messicano, consentendo alla squadra di raggiungere Miami entro il limite imposto dal regolamento organizzativo. La FIFA ha poi diffuso una nota ufficiale spiegando che il ritardo era stato causato da un errore nelle procedure di autorizzazione e sdoganamento legate alla compagnia aerea operante in Messico. L’organizzazione ha assicurato di essere rimasta in contatto costante con la delegazione uruguaiana e di aver collaborato con le autorità aeroportuali per accelerare le pratiche e ridurre al minimo i disagi.

Alla fine la Celeste è riuscita a partire regolarmente, evitando ulteriori complicazioni in vista del debutto iridato. Resta però l’imbarazzo per un episodio che ha coinvolto direttamente la macchina organizzativa del Mondiale, che già ha dovuto affrontare altre situazioni delicate, proprio nelle ore immediatamente precedenti all’esordio di una delle nazionali più attese del torneo.

Il precedente del 2010 e il post di Forlán che alimenta la scaramanzia

Mentre i dirigenti cercavano di risolvere il problema logistico, sui social è riemerso un curioso precedente che ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi uruguaiani. Nel giugno del 2010, infatti, anche la nazionale allora guidata da Óscar Tabárez aveva dovuto fare i conti con un ritardo del volo charter alla vigilia dei Mondiali in Sudafrica. A ricordarlo era stato direttamente Diego Forlán, ex attaccante dell’Inter e simbolo di quella generazione, che su Twitter aveva denunciato il disservizio con un messaggio diventato oggi virale tra i sostenitori della Celeste. Quel torneo si trasformò poi in una delle più belle avventure della storia recente dell’Uruguay, capace di raggiungere le semifinali.

Per questo motivo molti tifosi hanno accolto l’inconveniente del 2026 come una sorta di segnale beneaugurante. Ad alimentare la scaramanzia c’è anche un’altra curiosa coincidenza statistica: le uniche due volte in cui il Messico ha disputato la partita inaugurale di un Mondiale, nel 1970 e nel 2010, l’Uruguay è sempre arrivato fino alle semifinali. Ora, con Marcelo Bielsa in panchina e una nuova generazione pronta a misurarsi sul palcoscenico più importante del calcio mondiale, i sostenitori della Celeste sperano che la storia possa ripetersi ancora una volta. E che quel ritardo, come accadde ai tempi di Forlán, finisca per trasformarsi in un curioso portafortuna.