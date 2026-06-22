Uruguay-Capo Verde: papere di Muslera, niente fair-play, sbaglia anche Oliveira, la storia la fanno gli africani

La nazionale del ct Bubista, debuttante al Mondiale, ferma sul 2-2 la formazione di Bielsa e ora può sognare anche la qualificazione ai sedicesimi

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E’ finita con gli africani abbracciati che esultano di fronte a un Miami Stadium incredulo. Continua la storia d’amore di Capo Verde col Mondiale. Dopo il sorprendente pareggio contro la Spagna, la debuttante nazionale del ct Bubista si è ripetuta contro l’Uruguay, fermato sul 2-2, grazie agli errori difensivi degli uomini di Bielsa, che hanno regalato agli africani due gol storici.

Le colpe di Muslera

Il portiere Muslera è stato colto di sorpresa in entrambe le occasioni, prima facendosi trovare fuori posizione su un calcio di punizione con la barriera aperta, poi uscendo incautamente dopo un passaggio sbagliato di Olivera. Ora l’Uruguay è alle corde e deve battere la Spagna (che ha travolto l’Arabia) per qualificarsi. Capo Verde e Arabia Saudita si affronteranno invece nell’altra partita del girone, una sfida decisiva in cui la vincente si qualificherà; un pareggio non è sufficiente per nessuna delle due squadre.

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Uruguay senza fair play

La squadra di Bielsa è un’anima persa alla ricerca della propria identità , con solo giocatori come Araújo e Canobbio a offrire un barlume di vitalità. In nessun momento della partita sono riusciti a mettere in difficoltà Capo Verde. La squadra africana è inizialmente passata in vantaggio al 21′ con un destro di Pina su punizione, il loro primo gol a un Mondiale. L’inesperienza degli africani si è fatta però sentire, e un “infortunio” ad Arcanjo ha permesso all’Uruguay di pareggiare al 44′. Viñas si stava occupando di Arcanjo a terra finché il pallone non è passato nella sua zona, a quel punto l’uruguaiano non si è più preoccupato delle condizioni fisiche del centrocampista avversario. Lo ha lasciato lì, indisturbato e senza massaggiarlo, per arrivare in tempo ad assistere Araújo, che si avventa di testa sul pallone respinto inizialmente dal palo. Ciao ciao fair play.

Lo storico pari di Capo Verde

Prima del riposo il sorpasso grazie a Canobbio, che sfrutta la sponda di Araujo e di destro trafigge Vozinha. Il secondo tempo sembrava destinato a essere una passeggiata per l’Uruguay, ma la forma attuale della squadra di Bielsa non consentiva offrire di più e una papera di Muslera porta al pareggio al 61′: scellerata rimessa laterale dell’Uruguay con Oliveira (anche ammonito l’ex Napoli, tra i meno brillanti) che non si intende con il portiere; l’attaccante del Maccabi Tel Aviv Varela si inserisce e deposita in porta il pallone per il definitivo 2-2.