Uruguay come l'Italia: crisi nera e bufera su Bielsa, tutti contro El Loco. La spiazzante confessione del ct

Bufera su Marcelo Bielsa dopo la manita subita dagli Stati Uniti nell’ultima amichevole che ha acuito la crisi profonda dell’Uruguay. No, non se la passa male solo l’Italia, anche se – a differenza della Nazionale di Gattuso – la Celeste ha già conquistato la qualificazione ai Mondiali 2006. In Sud America è rimbalzata una notizia clamorosa: i calciatori sarebbero pronti all’ammutinamento, ma la decisione finale del ‘Loco’ ha spiazzato tutti.

Uruguay come l’Italia: crisi nera e bufera su Bielsa

I 28 punti collezionati dall’Uruguay nel gruppone sudamericano hanno consentito alla squadra di Bielsa di strappare il pass per la rassegna iridata. Ma la Celeste ha subito una netta involuzione negli ultimi mesi, frutto ancora di un rapporto ormai logoro tra i calciatori e il ct, conosciuto come “El Loco” non a caso.

La batosta ricevuta dal connazionale argentino Pochettino ha fatto scoppiare il putiferio, proprio come successo in Italia dopo il poker incassato dalla Norvegia a San Siro. Nel 2025 l’Uruguay ha vinto solo quattro partite contro Venezuela e Perù nelle qualificazioni e contro Repubblica Dominicana e Uzbekistan in amichevole, ne ha pareggiate tre e ne ha perse altrettante: un rendimento da montagne russe che ha fatto scattare l’allarme in vista dei Mondiali.

Tutti contro El Loco: la decisione

Dopo la roboante sconfitta nel test contro gli Stati Uniti, tutto lasciava pensare alle dimissioni del 70enne allenatore di Rosario, che nel 2016 sfiorò la panchina della Lazio. Non è stato così. Tutt’altro. Bielsa non arretra di un centimetro, proprio no. Avanti fino al Mondiale, poi si vedrà.

“Sono mosso dalla stessa determinazione del primo giorno: intendo continuare con la nazionale uruguaiana fino alla Coppa del Mondo. Se ho pensato di lasciare? Di sicuro non in questo momento”. Non sarà facile, però, ricompattare un gruppo che sembra soffrire non poco i suoi ‘originali’ metodi di lavoro, già contestati dal Pistolero Luis Suarez subito dopo l’addio alla Celeste.

La spiazzante confessione del ct

Non un personaggio comune, Bielsa. E lo si capisce anche dalle sue dichiarazioni, mai banali. “Ripeto sempre una parola: sono tossico. La mia presenza peggiora le persone che mi circondano. Sì, sono tossico. Ci sono tipi tossici che vedono solo l’errore, che non sono mai soddisfatte di nulla. Un comportamento dettato dalla paura: si ha molta più paura di perdere di quanto piaccia vincere”.

E nega con fermezza di aver rotto con la squadra. “Sono invenzioni create da chi ha interesse a far vacillare una leadership. Ho contatti diretti con i giocatori e se hanno un problema la soluzione è molto semplice. Basta dirmi: ‘Guarda, Bielsa, vogliamo che tu te ne vada‘”.