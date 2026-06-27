La prova dell’arbitro Elfath allo stadio di Guadalajara analizzata ai raggi X, il fischietto texano ha ammonito 3 giocatori. Un espulso nel recupero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Troppo permissivo l’arbitraggio di Ismail Elfath allo stadio di Guadalajara: il fischietto texano ha ammonito poco (solo tre giocatori) e ha lasciato che la gara si incattivisse, espellendo un giocatore solo a tempo scaduto. Vediamo cosa è successo.

Uruguay-Spagna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Che non sarebbe stata una serata tranquilla per Muslera lo si capisce subito: al 21′ corner teso di Baena in mezzo, il portiere esce male, ma Cubarsì non ne approfitta. Il pasticcio irreparabile arriva però al 42‘: cross da destra di Llorente dopo un’azione orchestrata da Pedri e Yamal, palla a Baena, che controlla in area e calcia centrale, ma Muslera non controlla e la palla entra. Primo ammonito al 46’, è Baena per un fallo su Canobbio. Bielsa sostituisce l’affranto Muslera nella ripresa.

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La rissa finale

Al 54′ giallo per Sanabria per un intervento durissimo su Yamal. Al 58′ ammonito anche Guillermo Varela, che mette giù Baena. La gara è spezzettata e fallosa ma l’arbitro risparmia diversi cartellini. Al 93′ giallo per Nicolás de la Cruz, che stende Nico Williams. Scintille in campo, Canobbio, che ha era stato graziato fino a quel momento nonostante tantissimi interventi fallosi, prende il rosso per una dura entrata su Cubarsì e va quasi allo scontro con l’arbitro. Dopo 7′ di recupero vince la Spagna 1-0. Roja prima nel girone, Uruguay eliminata.

Chi è l’arbitro Elfath

Ismail Elfath vive ad Austin, in Texas, poco distante dalla Interstate 35. Si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente e si è laureato all’Università del Texas ad Austin. Elfath ha iniziato ad arbitrare nella Major League Soccer (MLS) nel 2012 e in seguito è diventato arbitro designato dalla FIFA nel 2016. Nel corso della sua carriera, Elfath ha arbitrato i Mondiali di calcio del 2022, le Olimpiadi del 2020 e numerosi tornei regionali in tutto il mondo. Elfath è uno degli otto arbitri americani presenti in questo Mondiale . Lui e Tori Penso sono gli unici arbitri centrali statunitensi. Gli altri sei sono assistenti arbitrali o ufficiali di gara addetti al VAM (Video Match). Aveva debuttato (così e così) in Olanda-Giappone.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Parker e Atkins con Calderon IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito Baena, Sanabria, Varela, espulso Canobbio.