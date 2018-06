Uruguay, Tabarez non teme Ronaldo

L’Uruguay di Oscar Tabarez affronterà agli ottavi di finale il Portogallo campione d’Europa di Cristiano Ronaldo.

Il commissario tecnico della Celeste non è preoccupato di vedersi di fronte il fuoriclasse del Real Madrid: “E’ uno degli attaccanti migliori del mondo, ma non mi toglie il sonno e non è un ossessione. Dovremo lavorare di squadra per limitarlo, ma non dobbiamo concentrarci solo su di lui”.

“Modestamente abbiamo le armi per affrontarli. In questo gioco devi controllare le emozioni – conclude Tabarez in conferenza stampa – Penso sarà un bello spettacolo, ma se dovessimo giocare male e vincere sarò contentissimo ugualmente”.

SPORTAL.IT | 29-06-2018 23:40