In American il movimento azzurro dimostra ancora una volta la su qualità in un tabellone che vede lo scontro tra le due toscane approdate a un secondo turno che purtroppo sancirà il passaggio di una sola tra le due

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Senza Jannik Sinner e con un meteo non certo complice, gli Us Open ci mettono davanti alla crescita del tennis italiano. L’assenza del numero 1 del ranking non offusca affatto il livello a cui si è giunti, sotto la guida vigile e matura dei talenti in campo oggi, a New York testimone di quanto il movimento stia evolvendo e abbia già consolidato assoluti protagonisti e protagoniste nel circuito. Ieri Flavio Cobolli ha fatto la sua parte, pur patendo un recupero di due set ai limiti dell’incomprensibile. Ma è così. Riesce nell’impossibile. Nel programma di oggi, rivisto e corretto, dovrebbe esserci il regolare svolgimento delle gare. Tornano ben 5 italiani con Francesco Passaro che deve chiudere il match con l’olandese Jesper de Jong.

Alle 17 il derby toscano Paolini-Stefanini

Innegabile attesa per il derby tutto azzurro tra le ragazze del tennis: alle 17 sul campo n. 5 Jasmine Paolini, testa di serie n. 19, se la vedrà contro l’altra toscana Lucrezia Stefanini, n. 119 Wta, tennista dalle caratteristiche intriganti sul fronte del gioco capace di questo piccolo capolavoro che è l’approdo al secondo turno.

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I precedenti favoriscono 2-0 Jasmine: il primo incrocio risale addirittura al 2014 (6-1, 6-4 sulla terra di Civitavecchia). Le due si ritrovarono anche a Courmayeur e vinse ancora Paolini per 6-4, 7-5 stando al database della WTA.

Guerrieri in serata e nella notte Berrettini

Il fuso orario ci impone sveglie e alert per seguire dal vivo gli altri azzurri in gara. Verso le 20, sul campo n. 11, farà finalmente il suo esordio in un tabellone principale di uno Slam il nostro Andrea Guerrieri, n. 187, bravo a superare le qualificazioni, nella piena consapevolezza che l’impresa contro l’australiano Alex de Minaur, n. 7 è davvero ardua. Previsto a notte fonda l’incontro di Matteo Berrettini che dovrebbe disputare il match verso le 2 contro l’argentino Mariano Navone, n. 49, artefice dell’eliminazione imprevedibile di Novak Djokovic. Favorito Matteo, stando ai precedenti.

Insomma, Cobolli ci ha fatto soffrire (e non poco) ma le speranze azzurre, tolto Sinner con il problema del ginocchio seguito e curato al J Medical di Torino (in ottima compagnia, tra Giada D’Antonio e Lucia Colosio tra le altre), non si limitano a Flavio e al suo potenziale.

Il ritorno di Alcaraz con polemica

Attesa anche per il secondo turno di Carlos Alcaraz (accompagnato da qualche polemica) che, attorno alle 3, affronterà sull’Arthur Ashe, per la prima volta in carriera, il portoghese Jaime Faria, n. 72. Ma prima del numero 3 attuale della classifica ATP, rientrato dal lungo infortunio, giocherà la n. 1 del mondo Aryna Sabalenka, opposta alla russa Polina Iatchenko, n. 160, proveniente dalle qualificazioni.

Gli Us Open sono visibili su Sky Sport in diretta tv e streaming su NOW. Su Sky Sport Uno (canale 201) sono visibili le partite più importanti della giornata, su Sky Sport Tennis (203) sarà dedicato quotidianamente il programma dell’Arthur Ashe, su Sky Sport Max (206) “Diretta Tennis”. Anche SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) ha i diritti dell’evento e trasmetterà fino a 4 partite al giorno con l’opzione SuperTennis+, disponibile con smart tv. Per lo streaming copertura pressoché totale da parte di SkyGo, NOW e SuperTenniX.