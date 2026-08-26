In tempi non recenti, del rapporto tra Anne Wintour e il tennis, il suo re svizzero, si era già scritto con la dovuta attenzione che si deve a campi apparentemente così distanti che personaggi della nuova generazione come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno dimostrato essere prossimi grazie alla loro qualità, al mostrarsi punti di congiunzione. Quando Roger decise di interrompere formalmente quel suo legame di rispettosa passione con la racchetta, Wintour affidò a un suo editoriale il senso stesso che Federer ex numero 1 del ranking aveva ricoperto nella moda e nella sua carriera.

Anne Wintour e Roger Federer, amicizia senza fine

“Quando il mio amico ed eroe Roger Federer mi ha detto che si sarebbe ritirato dal tennis il mio cuore ha perso un battito. C’era la tristezza di sapere che non avrei più avuto l’eccitazione di accendere la tv o di correre a Parigi, Melbourne, Londra e nei posti in cui l’ho visto giocare, e vedergli fare l’impossibile. Ma c’era anche l’immensa gratitudine per quello che ci ha dato, in campo e fuori, in tutti questi anni”.

Inizia così un lungo articolo che la direttrice di Vogue America, sua ammiratrice e amica, gli aveva dedicato quando l’addio era imminente, sancito in modo irreversibile.

L’icona che saluta il mito del tennis

Wintour, in quel testo, aveva ricordato con affetto la giornata che Federer ha passato a casa sua giocando con tutta la sua famiglia e le loro prime conversazioni: le chiedeva di stilisti e di moda, lei voleva parlare solo delle sue partite. Roger, aveva scritto,