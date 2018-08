Us Open, 5 azzurre nelle qualificazioni

(ANSA) – ROMA, 21 AGO – Sono cinque le giocatrici italiane presenti nelle qualificazioni femminili degli Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che – per quanto riguarda i tabelloni principali – comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. Sono Deborah Chiesa (FOTO), Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Martina Di Giuseppe e Jessica Pieri. L’unica azzurra ammessa direttamente al tabellone principale riguarda il tabellone principale l’unica azzurra ammessa direttamente è Camila Giorgi, che oggi sfida la svizzera Belinda Bencic nel secondo turno del torneo di New Heaven.

