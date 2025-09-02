US Open, Alcaraz si carica con baby Musetti e batte Lehecka: Carlos vola in semi ma sente la pressione del numero 1

Con un'altra prestazione brillante Alcaraz si sbarazza di Lehecka e strappa il pass per la semifinale. Con l'avanzare nel torneo cresce però anche la pressione su Carlos per strappare il numero 1 a Sinner

Continua il Carlos Alcaraz show allo US Open, dove lo spagnolo – che in precedenza era stato protagonista di un tenero incontro con il figlio di Lorenzo Musetti – ha superato brillantemente Jiri Lehecka nei quarti, approdando in semifinale senza nemmeno lasciare per strada un set dall’inizio del torneo, pur ammettendo di sentire la pressione di poter tornare numero 1 ATP, tanto da cercare di non pensarci.

Alcaraz batte Lehecka e approda in semifinale

Più si alza il livello degli avversari più Alcaraz alza il suo. Una buona versione di Lehecka infatti non è bastata a impensierire Carlitos, dominante al servizio – come del resto lo era stato nelle precedenti uscite – e bravo a sfruttare i passaggi a vuoto del ceco in avvio di primo e secondo set e poi a piazzare il break decisivo sul finire di terzo set, chiudendo con il risultato di 6-4 6-2 6-4. Lo spagnolo approda dunque in semifinale allo US Open senza lasciare nemmeno un set per strada nel suo percorso. Ad attenderlo ci sarà il vincente della sfida tra Taylor Fritz – che non lo ha mai battuto in carriera – e Novak Djokovic – che invece ha vinto gli ultimi due confronti diretti, uno dei quali ai quarti di finale dell’Australian Open di quest’anno.

Alcaraz e la pressione di tornare numero 1

Con l’avanzare nel torneo Alcaraz si avvicina sempre più all’obiettivo di sorpassare Jannik Sinner al n°1. Ma insieme alle sue chance cresce anche la pressione per l’ottenimento di questo importante traguardo, tanto che Carlitos nell’intervista a bordo campo ha ammesso di cercare di non pensarci per giocare più leggero e senza troppi pensieri: “Tornare al numero 1 è qualcosa a cui cerco di non pensare. Ogni volta che metto piede in campo cerco di non darci peso. Pensare di poter tornare n°1 tra due match è un qualcosa che mi metterebbe pressione e voglio evitarlo. Voglio solo scendere in campo e provare a fare il mio gioco e provo a godermi tutto. Quindi sì, l’idea di tornare in vetta al ranking c’è nella mia testa ma cerco di non pensarci”.

Alcaraz, l’incontro con il figlio di Musetti prima del match

Prima di battere Lehecka per strappare un pass per le semifinali, per riscaldarsi in vista del match Alcaraz era sceso in campo per una sessione di allenamento, durante la quale è stato protagonista di un tenero episodio. Carlitos ha infatti incrociato il figlio di Ludovico Musetti, il figlio di Lorenzo nato nel 2024, che ha subito salutato dandogli il cinque, strappando un sorriso al piccolo che si trovava in braccio al padre del tennista azzurro.