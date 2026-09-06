Prestazione travolgente contro Paul per Alcaraz, che però finisce nel mirino di alcuni utenti che accusano lo US Open di favorire Carlos e ostacolare Zverev, il principale rivale dello spagnolo

È un Carlos Alcaraz di un livello stratosferico quello che oggi si è sbarazzato agilmente di Tommy Paul in tre set per strappare il pass per i quarti di finale dello US Open, dove affronterà il vincitore della sfida tra Ben Shelton e Stefanos Tsitsipas, contro cui però è difficile non vedere lo spagnolo favorito. La programmazione dello US Open però scatena le polemiche e le accuse di favoritismo nei confronti di Carlitos.

Alcaraz straripante, Paul non può nulla

Quattro mesi e mezzo di stop e non sentirli. A oggi sembra assurdo pensare che Alcaraz si sia presentato allo US Open dopo uno stop così lungo per un infortunio al polso. Dopo le belle vittorie nei primi tre turni infatti lo spagnolo ha travolto senza alcuna difficoltà anche Paul, battuto al termine di un match in cui Carlitos è sempre stato in controllo e durante il quale ha sciorinato quel tennis brillante che tanto ci era mancato. Una prestazione superlativa per Alcaraz, che – come si era imposto dopo la scorsa partita – ha alzato nettamente l’asticella del proprio livello, come testimonia il perentorio 6-4 6-3 6-4 con cui ha battuto Tommy.

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Alcaraz attende uno tra Shelton e Tsitsipas

Battuto uno statunitense Alcaraz ora potrebbe affrontarne un altro, ovvero il n°1 USA Shelton. Una sfida certamente più complicata rispetto a tutte quelle finora affrontate, considerando che Ben è senza dubbio uno dei principali favoriti alla conquista del titolo allo US Open. Non è però nemmeno da escludere che sulla propria strada lo spagnolo possa incontrare uno Tsitsipas (prossimo avversario di Shelton) rinato a New York. Che sia lo statunitense o il greco il prossimo avversario di Alcaraz è difficile non considerare lo spagnolo favorito alla vigilia dei quarti di finale per quanto visto oggi e considerati anche tutti i precedenti, con Carlos che ha vinto tutte e tre le sfide giocate contro Ben e le sei contro Stefanos.

La sfida tra Zverev e Darderi scatena le accuse: “Lo US Open favorisce Alcaraz”

Allo US Open però intanto è scattata la polemica a causa del programma delle sfide di lunedì 7 settembre. Per la quarta volta su quattro sfide infatti Zverev è stato scelto per disputare l’ultimo incontro in programma sull’Arthur Ashe Stadium da parte degli organizzatori. Una scelta che rischia di fargli finire la prossima partita contro Luciano Darderi oltre le 2 di notte come già gli era capitato all’esordio contro l’altro azzurro Lorenzo Sonego e contro Quentin Halys. Una scelta che ha inevitabilmente scatenato le polemiche da parti degli appassionati, con alcuni che hanno iniziato a teorizzare che questa sia una scelta a tavolino dello US Open per provare a svantaggiare Sascha e a favorire una vittoria finale di Alcaraz.