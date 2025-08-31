US Open, Alcaraz show contro Rinderknech: il trickshot di Carlos riporta la memoria alla disfatta di Sinner

Alcaraz vince, convince e da spettacolo contro Rinderknech, che nonostante una buona prova crolla in tre set. E il trickshot di Carlitos fa riaffiorare brutti ricordi nella mente dei tifosi di Sinner

Continua il percorso senza sbavature di Carlos Alcaraz allo US Open, dove ha strappato il pass per i quarti di finale battendo in tre set un’ottima versione di Arthur Rinderknech grazie a una prestazione di alto livello e condita da parecchie giocate da fuoriclasse e trickshot. Uno dei quali nello specifico ha ricordato un colpo già compiuto anni fa sempre a New York dallo stesso spagnolo contro Jannik Sinner, in un match passato alla storia come il primo confronto slam tra i due e la prima vera disfatta dell’azzurro.

Alcaraz si sbarazza di un buon Rinderknech

Nemmeno una delle migliori versioni di Arthur Rinderknech è riuscita a scalfire Carlos Alcaraz. Il francese ha tenuto testa alla grande al suo avversario soprattutto nel primo set, dove dopo essersi portato avanti di un mini-break nel tie-break però crollato, spianando la strada allo spagnolo, che dopo essersi aggiudicato il primo parziale ha vinto i successivi due grazie a un break per set, trionfando con il risultato di 7-6 6-3 6-4 in poco più di due ore.

Alcaraz show in campo

A preoccupare gli avversari di Alcaraz è anche la tranquillità con cui Carlitos sta giocando in questo US Open. Lo spagnolo sembra infatti un uomo in missione (verso il sesto slam e la vetta del ranking), ma allo stesso tempo estremamente rilassato, come testimonia il suo gioco brillante. Contro il francese infatti Alcaraz ha tirato fuori dal cilindro parecchi colpi da fuoriclasse e trisckshot, a testimonianza di quanto si stia divertendo in campo e tutti sappiamo quanto questo aspetto sia importante per lui.

Il trickshot che ricorda la disfatta di Sinner

Un trickshot in particolare ha subito riportato la memoria di appassionati e tifosi all’edizione del 2022. Contro Rinderknech Alcaraz si è reso protagonista di uno spettacolare colpo dietro la schiena dopo un grande riflesso. Colpo che Carlitos aveva già realizzato allo US Open proprio tre anni fa, quando batté Jannik Sinner in rimonta al quinto set annullandogli match point, in quella che rimane la prima grande disfatta per l’attuale n°1 al mondo prima della finale del Roland Garros di quest’anno. Inutile dire che entrambi i punti in cui ha colpito la palla dietro la schiena sono stati vinti da Alcaraz.