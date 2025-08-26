Alcaraz svela le colpe del fratello sul nuovo taglio e il vantaggio della pelata che ha conquistato Sharapova

L'uomo del momento allo US Open è certamente Alcaraz. Non tanto per il suo ottimo esordio con Opelka, quanto per il nuovo e sorprendente taglio nato per errore, ma che ha conquistato Sharapova

Nella notte italiana Carlos Alcaraz ha fatto il suo esordio contro Reilly Opelka allo US Open dove va a caccia del suo sesto titolo slam in carriera e del sorpasso nel ranking a Jannik Sinner. L’ottima prestazione dello spagnolo è però passata in secondo piano, con addetti ai lavori, appassionati e tifosi che sono rimasti colpiti dal suo nuovo taglio del n°2 al mondo, che ha spiegato il conferenza stampa come mai sia stato costretto a optare per una rasata, accolta con scherno da alcuni suoi colleghi ma non da Maria Sharapova.

L’errore del fratello alla base del nuovo taglio di Alcaraz

Avevamo lasciato Carlos Alcaraz pieno di capelli e con un bel ciuffo mentre sollevava il trofeo del Masters 1000 di Cincinnati e dopo appena una settimana ce lo siamo ritrovati completamente rasato all’esordio dello US Open. Il motivo di questo cambio drastico di acconciatura lo ha rivelato in conferenza stampa lo stesso spagnolo, che ha additato suo fratello come responsabile: “Mi sembrava che i miei capelli fossero diventati molto lunghi e prima del torneo volevo solo tagliarli. Poi mio fratello ha frainteso con la macchinetta e ha tagliato troppo. L’unico modo per rimediare era rasarli ed ecco qua il risultato. Onestamente non è poi così male, credo (ride, ndr)”.

Il taglio nato per errore non ha però turbato più di tanto Alcaraz, che si è concentrato solamente sul campo: “Non faccio molto caso ai capelli. Sono il tipo che pensa: ‘Ok, crescono e già tra qualche giorno sarà tutto a posto’. È andata così e basta”.

Alcaraz ancora più veloce con i capelli rasati

Nel rispondere a un giornalista che gli ha chiesto se il nuovo taglio lo avesse influenzato in campo Alcaraz ha ironizzato sul vantaggio che ha tratto dalla rasata: “Penso di essere stato più veloce. (ride, ndr). No, è stato divertente vedermi sullo schermo con questo taglio. Mi sembrava super bianco quindi è stato strano vedermi con i capelli così chiari”.

Sharapova controcorrente sul taglio

Il nuovo taglio di Alcaraz – che insieme alla maglietta della Nike Total 90 ha un retrogusto amarcord che sa tanto di calcio primi anni 2000 – ha per ora ottenuto per ora principalmente riscontri negativi da fan e colleghi. Un’opinione controcorrente arriva per da Maria Sharapova, che in un intervento a ESPN ne ha elogiato l’aura, termine molto utilizzato tra i giovani della generazione di Carlitos: “Non sono ancora riuscita a concentrarmi sul tennis di Alcaraz. Sono ancora bloccata al suo nuovo taglio. Richiede così poco sforzo per essere mantenuto. E poi l’ha appena fatto. È un bel tentativo. Io sarei superstiziosa, ma quello che bisogna amare di lui è semplicemente la sua capacità di essere così libero e così sicuro di sé e di avere quest’aura particolare che trascende il gioco”.

