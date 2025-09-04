US Open, Alcaraz non dimentica e cerca la vendetta su Djokovic: Ferrero rivela il dolore di Carlos dopo l’AO

La semifinale dello US Open sarà il nono confronto tra Djokovic e Alcaraz, il quale va caccia della sua vendetta su Nole dopo le cocenti sconfitte alle Olimpiadi e all'Australian Open

Senza nulla togliere all’affascinante sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, la semifinale più attesa del tabellone maschile è senza dubbio quella tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che si affronteranno per la seconda volta in uno slam in questa stagione dopo il quarto di finale dell’Australian Open vinto da Nole. Una sconfitta quella di inizio anno che lo spagnolo, come rivelato dal suo coach Juan Carlos Ferrero, non ha ben digerito, motivo per cui ha ammesso di sentire la voglia di vendicarsi sul serbo.

Alcaraz e l’incredibile dato contro Djokovic sul cemento

Alcaraz e Djokovic sono stati i protagonisti di alcune delle partite più memorabili ed entusiasmanti delle ultime stagioni tennistiche. Nei loro incontri i due hanno infatti sempre dato spettacolo e disputato match molto combattuti, dove però a prevalere nella maggior parte delle occasioni è stato il serbo, che ha vinto ben cinque degli otto precedenti. Un vantaggio che Nole ha acquisito soprattutto grazie alle tre sfide sul cemento, dove ha sempre battuto Carlitos, compreso l’ultimo loro incontro a livello slam tenutosi quest’anno nei quarti dell’Australian Open.

Ferrero rivela il dolore di Alcaraz per la sconfitta all’AO

Proprio la disfatta in Australia, con Djokovic che tra l’altro stava soffrendo anche un problema muscolare, non è stata ben digerita da Alcaraz, come rivelato dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero all’ATP: “Non vediamo l’ora di affrontare Djokovic. Quello che è successo in Australia è stato doloroso per il modo in cui sono andate le cose, ma qui le condizioni saranno completamente diverse. In quel caso la partita si giocò di sera, e questo ha permesso al gioco di Novak di funzionare meglio con un rimbalzo della palla più basso. Sarebbe meglio per noi se questa partita si disputasse di giorno”.

Alcaraz cerca la vendetta su Djokovic

Quella rimediata ai quarti dell’Australian Open non è però l’unica cocente sconfitta che Djokovic ha inflitto ad Alcaraz, il quale aveva perso con il serbo la pazza finale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2023 – in seguito alla quale era scoppiato a piangere – e, soprattutto, la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sconfitte cocenti appunto, che hanno fatto nascere in Carlos un desiderio di vendetta nei confronti del serbo, come da lui rivelato in conferenza stampa: “Conosciamo tutti il gioco di Novak Djokovic, non importa se è rimasto lontano dal tour da Wimbledon, ha giocato delle partite incredibili qui e so che è affamato e ambisce sempre a di più, quindi vedremo. Abbiamo giocato un sacco di volte contro e voglio la mia vendetta”.