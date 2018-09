Il tabellone delle semifinali degli US Open è completo. Dopo Nadal e Del Potro, si sono qualificate al penultimo atto del torneo anche Nishikori e Djokovic. Il primo si è sbarazzato di Cilic in cinque set (2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 6-4).

Il serbo, invece, ha avuto la meglio su Millman, giustiziere di Federer e Fognini, in tre set (6-3, 6-4, 6-4). Djokovic, in semifinale, se la vedrà proprio con Nishikori. I precedenti sorridono al serbo in vantaggio 14 a 2.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 07:15