Come da copione, Nadal non tradisce e raggiunge le semifinali degli US Open. Il maiorchino si è imposto sull'argentino Schwartzman in tre set (6-4, 7-5, 6-2 i parziali del match). Ottava vittoria, su altrettante gare, contro l'argentino.

In semifinale (33a volta che il maiorchino conquista un posto nelle semifinali di uno Slam), Nadal se la vedrà con l'italiano Berrettini. Nell'altra semifinale, sfida decisamente inattesa tra Medvedev e Dimitrov.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 07:09