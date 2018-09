US Open, anche Nadal in semifinale

Dopo l'argentino Del Potro, anche Nadal conquista un posto nelle semifinali degli US Open. Il maiorchino ha dovuto faticare enormemente per avere la meglio su Thiem, battuto al termine di cinque, combattuti, set (0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6).

In campo femminile, Serena Williams, numero 17 del tabellone, si è sbarazzata dello Pliskova in due set (6-4, 6-3). L'ex numero uno, sei volte campionessa agli US Open, è quindi in semifinale dove se la vedrà con la lettone Sevastova.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 08:15