Virali sui social le immagini di Terence alle prese con un malessere dopo essere andato avanti 2-0 sullo spagnolo. La ripresa nel quarto set e il finale epico (con polemiche).

Il caldo torrido che, anche quest’anno, fa da scomodo corollario allo US Open inizia a mietere le prime vittime. Terence Atmane, ad esempio, era in vantaggio di due set contro Jaume Munar nel primo turno di Flushing Meadows e aveva pure piazzato il break nel primo gioco del terzo parziale. Poi, all’improvviso, è andato in crisi, vittima di crampi talmente forti e opprimenti da impedirgli perfino di battere in modo regolare. Una situazione, insomma, che ha ricordato in tutto e per tutto quanto vissuto da Jannik Sinner nel corso dell’ultima edizione del Roland Garros, quando il rosso di San Candido perse una partita che sembrava ormai vinta contro Juan Manuel Cerundolo.

US Open: Atmane in crisi come Jannik, Munar ne approfitta

Come si ricorderà, anche l’azzurro era avanti di due set e addirittura di due break contro l’argentino. Atmane ha vissuto una crisi simile, dopo aver portato a casa il primo set al tie-break (7-5) e il secondo su un più confortante 6-3. Dopo aver strappato il servizio allo spagnolo Munar, l’emergere – improvviso e drammatico – del malessere che è sembrato letteralmente paralizzare il tennista francese. Talmente forti, i dolori e la sensazione di muscoli bloccati, da impedirgli di servire normalmente. Atmane, con grande fatica, ha iniziato a battere da sotto, senza neppure inseguire le risposte dello spagnolo.

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Le polemiche su Atmane e la miracolosa guarigione del francese

Il match s’è trasformato, almeno per un set, in un monologo di Munar. L’iberico ha chiuso il parziale sul 6-1, tra mille tergiversazioni, richieste di pausa e studiate perdite di tempo da parte di Atmane. Mosse che, unite a un discusso intervento del fisioterapista – non consentito dal regolamento per dei semplici crampi – hanno irritato i tifosi spagnoli sui social e che, allo stesso tempo, hanno consentito al transalpino di riprendere progressivamente fiato e forze. Manco a dirlo, nel quarto set Atmane è miracolosamente tornato pimpante, pronto a dar battaglia al suo avversario, portato fino al tie-break.

Munar completa la rimonta ed elimina Terence: ora c’è Rinderknech

Munar ha fatto sua la quarta frazione sul punteggio di 7-4, poi ha completato l’opera al quinto set che pure si è protratto ai vantaggi. Per Jaume, che pure è un tipo fumantino (si ricorderanno i suoi screzi con gli Azzurri nell’ultima Davis) il merito principale è stato quello di aver mantenuto calma e nervi saldi di fronte ai tentativi del suo avversario di allungare il più possibile i tempi per superare la crisi. Munar è riuscito a spuntarla sul risultato di 7-5, guadagnando il biglietto per il secondo turno dove se la vedrà con un altro francese, Arthur Rinderknech, testa di serie numero 26 e giustiziere del giapponese Sho Shimabukuro.