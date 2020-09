Agli US Open, notizie agrodolci per l’Italia. Bene Berrettini. La testa di serie N.6 del torneo ha superato il giapponese Soeda (7-6, 6-1, 6-4). Sorride anche Caruso: 4-6 7-5 7-5 6-2 ai danni dell’australiano Duckworth.

Torneo già finito per Seppi, battuto, in quattro set, dal francese Tiafoe. Terminata anche l’avventura di Mager che si arrende, sempre in quattro set, al serbo Kecmanovic.. Avanza Medvedev che supera in tre set Delbonis.

OMNISPORT | 02-09-2020 07:18