Us Open, Camila Giorgi esce al primo turno

Disco rosso immediato per Camila Giorgi agli Us Open 2021.

La tennista italo-argentina non è infatti riuscita a proseguire l’ottimo momento personale avviato con i quarti di finale a Tokyo e la vittoria nel Masters 1000 di Montreal ed è stata eliminata al primo turno dell’ultimo Slam della stagione.

L’ostacolo rappresentato da Simona Halep si è rivelato troppo alto. La rumena, nonostante i recenti guai fisici, si è imposta con il punteggio di 6-4, 7-6, mostrandosi più sicura al servizio e nei punti decisivi.

Pochi i rimpianti per Camila, costretta sempre a rincorrere, se non quello di aver giocato male il tie break rivelatosi decisivo e che avrebbe potuto rimettere in discussione il match al termine di un secondo set giocato alla pari con la vincitrice di Wimbledon 2019, che ha ceduto per due volte il servizio all’italiana.

OMNISPORT | 30-08-2021 19:05