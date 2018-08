Us Open, Cecchinato è già fuori

Cade al primo turno il 25enne palermitano Fabio Cecchinato, numero 21 Atp e 22esima testa di serie del torneo newyorchese. Il tennista azzurro è stato battuto in quattro set dal 36enne francese Julien Benneteau con il punteggio di 2-6, 7-6 (5), 6-3, 6-4.

Non tradisce le attese uno dei favoriti del torneo, Novak Djokovic: il serbo numero 6 del seeding ha battuto l'ungherese Fucsovics in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4, 6-0 dopo 3h di gioco. Avanza anche lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 12 del tabellone, che ha avuto facilmente la meglio sul tunisino Jaziri in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-2.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 08:40