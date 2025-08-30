Us Open, Musetti agli ottavi con vista su Sinner: Cobolli costretto al ritiro

Lorenzo Musetti si prende il derby azzurro contro Flavio Cobolli e approda agli ottavi degli Us Open

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Lorenzo Musetti approda agli ottavi di finale degli Us Open per la prima volta in carriera. Il carrarino si prende il derby azzurro contro Flavio Cobolli e avanza nel tabellone con concrete possibilità di regalarsi Jannik Sinner ai quarti. Attesa non certo ripagata quella del primo incrocio tra i due azzurri, che ha visto Cobolli alzare bandiera bianca in avvio di terzo set.

Musetti felice a metà

“Non volevo finire così”, queste le prime parole di Musetti al termine del derby contro Cobolli al terzo turno degli Us Open. Dichiarazioni che fotografano al meglio quanto visto al Louis Armstrong Stadium nell’atteso primo incrocio tra i due italiani, chiuso in anticipo per i problemi fisici che hanno costretto Flavio a ritirarsi in apertura di terzo set.

Cobolli costretto al ritiro

Dopo aver perso 6-3 il primo set in 38 minuti, durante il secondo Cobolli aveva provato a rientrare in gara, ma un fastidio all’avambraccio e al polso ha stravolto i suoi piani. Un problema che ha condizionato il tennis di “Cobbo”, costretto a cedere 6-2 anche la seconda frazione e poi alzare definitivamente bandiera bianca dopo aver subito il primo break nel terzo set.

Musetti vede i quarti con Sinner

Cobolli ha provato a stringere i denti, ma non c’è stato nulla da fare e, in un’ora e 36 minuti Musetti va agli ottavi dell’ultimo Slam stagionale, che lo vedranno affrontare, con i favori del pronostico e la possibilità concreta di regalarsi Sinner ai quarti, uno tra lo spagnolo Jaume Munar e il belga Zizou Bergs.

Musetti sale nel ranking

Al termine del derby con Cobolli, Musetti virtualmente nono nel ranking ha spiegato: “Flavio è il mio miglior amico nel Tour. Ci conosciamo da sempre e mi sento di rivolgergli un applauso per quello che ha fatto. Quello di oggi è, ovviamente, un finale un po’ amaro, ma sono contento di essere agli ottavi. Aveva problemi, ma è rimasto in gara ed era difficile da affrontare. Gli auguro il meglio”.