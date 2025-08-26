US Open, Cobolli vince un derby spettacolare con Passaro: Bellucci prenota Alcaraz, Draper e Kalinskaya ok

Cobolli si aggiudica al quinto set un derby spettacolare contro Passaro, mentre Bellucci sfrutta il ritiro di Shang e prenota Alcaraz. Vincono ma non convincono Draper e Kalinskaya

Seconda giornata di US Open con tanti italiani protagonisti, su tutti Flavio Cobolli e Francesco Passaro, che hanno dato vita a un derby altamente spettacolare e finito al quinto set in favore del primo. Avanza anche Mattia Bellucci che aspetta Carlos Alcaraz, mentre si arrende la corsa di Elisabetta Cocciaretto. Avanzano soffrendo Jack Draper e Anna Kalinskaya.

Che battaglia tra Cobolli e Passaro, Bellucci trova Alcaraz

Quello tra Flavio Cobolli e Francesco Passaro è stato con ogni probabilità il match del giorno allo US Open. I due azzurri si sono dati battaglia per quasi quattro ore sul campo numero 5, dove hanno messo in piedi un match altamente combattuto e ricco di colpi di scena, che alla fine hanno premiato Cobbo, vincitore per 7-5 4-6 6-4 3-6 6-3. Al prossimo turno l’azzurro affronterà – fortunatamente tra tre giorni, così che potrà recuperare da questa intensa maratona tennistica – il vincente della sfida tra Jenson Brooksby e Aleksander Vukic.

Avanza anche l’altro azzurro Mattia Bellucci, che ha passato il turno in seguito al ritiro del suo avversario Juncheng Shang – rientrato nel circuito nell’ultimo mese dopo sul lungo stopper infortunio – sul risultato di 7-6 1-6 6-3 3-0. Bellucci attende dunque Carlos Alcaraz, che nella notte affronterà l’insidioso big server Reilly Opelka.

Draper fatica con il n°203 ATP Gomez, avanza anche Fonseca

Esordio con qualche incertezza contro il n°203 ATP Federico Augustin Gomez per Jack Draper, osservato speciale di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, che potrebbero affrontarlo rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. Dopo aver vinto il primo set agevolmente, il britannico ha prima faticato a conquistare il secondo e poi perso il terzo al tie break, salvo poi chiudere senza problemi al quarto con il risultato di 6-4 7-5 6-7 6-2. Draper vola dunque al 2° turno contro Zizou Bergs, che si è sbarazzato di Chan Sin Tseng 6-3 6-4 6-3.

Nel tabellone maschile avanza anche Joao Fonseca che ha conquistato la sua prima vittoria in carriera allo US Open battendo Miomir Kecmanovic in tre set (7-6 7-6 6-3), vincendo i primi due al tie break e il terzo grazie a due break in extremis. Al prossimo turno il giovane brasiliano affronterà Thomas Machac, che nella giornata di domenica si era sbarazzato del nostro Luca Nardi.

Cocciaretto subito fuori, Kalinskaya si complica la vita ma avanza

Dopo Lucia Bronzetti anche Elisabetta Cocciaretto saluta prematuramente lo US Open. L’italiana ha infatti ceduto a Yulia Putintseva al termine di un match dai tanti rimpianti per l’azzurra, che nel primo set si è fatta rimontare da 4-1 con due break in suo favore e nel secondo non ha sfruttato la chance di servire per il parziale, finendo col perdere con il risultato di 6-4 7-6.

Putintseva vola dunque al secondo turno, dove affronterà Anna Kalinskaya, che ha battuto – non senza soffrire – la n°178 Clervie Ngounoue. In seguito all’aver conquistato il primo set per 6-0, la tennista russa ha subito un calo nel secondo, dove dopo aver recuperato un break a inizio parziale ha ceduto al primo set point della sua avversaria sul suo servizio. Nel terzo Kalinskaya è stata brava a reagire, chiudendo l’incontro con il risultato di 6-0 6-7 6-4.