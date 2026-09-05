Luciano Darderi batte l’australiano Sweeny in tre set ed è l’ultimo italiano nel tabellone maschile a New York: Cobolli cede di schianto contro il belga, Cerundolo sorprende Fritz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

C’è solo un italiano a reggere ancora il tricolore nel tabellone maschile agli US Open. L’assenza di Jannik Sinner si fa sentire, eccome, e ora l’ultima speranza di avanzare ancora nello slam americano è affidato a Luciano Darderi che fa il suo contro l’australiano Sweeny vendicando anche Musetti. Giornata da dimenticare invece per Flavio Cobolli che si arrende al belga Blockx.

Darderi trascina l’Italia e vendica Musetti

L’Italia si aggrappa a Luciano Darderi, il portacolori forse più inaspettato in questo US Open. Il giocatore italo-argentino non si può di certo definire un esperto del cemento ma a New York sta riuscendo a sfruttare alla perfezione gli spazi che si sono creati nel tabellone. Il terzo turno doveva rappresentare il momento del derby con Lorenzo Musetti, invece il toscano a sorpresa è caduto per mano dell’australiano Sweeny. Luciano non sottovaluta il suo avversario e sin dal primo set riesce a imporre il suo ritmo e il suo gioco: ne viene fuori un match praticamente a senso unico con l’azzurro che vince in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Ora però le cose si complicano con Darderi che aspetta il incentra tra Zverev e Tabilo agli ottavi.

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Cobolli, che crollo: una sconfitta che fa male

L’Italia sperava tanto in Flavio Cobolli, come l’azzurro capace di portare la bandiera nella seconda settimana dello slam americano. Dopo le prime due vittorie in rimonta, il romano stavolta decide di partire meglio riuscendo ad avere la meglio nel primo set. Il match sembra indirizzato nel migliore modo possibile ma dal secondo parziale la musica cambia completamente, Alexander Blockx (uno dei giovani emergenti del circuito) alza il livello del suo tennis e conquista il set per 6-3. E’ una mazzata per Flavio che non riesce a reagire, perde 11 game di fila e cedendo anche il terzo parziale con un clamoroso 6-0. Nel quarto, Flavio riprende a giocare e quando sembra pronto a rimettersi in partita perde ancora tre game di fila e dice addio allo slam statunitense.

L’eliminazione a sorpresa di Fritz

Un’edizione decisamente atipica degli US Open, quella del 2026. Non c’è Jannik Sinner, Carlos Alcaraz è tornato dopo un lunghissimo infortunio e all’appello ha risposto solo nel primo turno Novak Djokovic prima di alzare bandiera bianca contro l’argentino Navone. E allora è il momento per provare a sognare per i tennisti di casa. Ma se Shelton e Tiafoe hanno fatto appieno il loro dovere fino a questo momento, non si può dire lo stesso di Taylor Fritz che del contingente americano era forse il più atteso. Lo statunitense firma la sorpresa negativa della giornata a New York, avanti di due set contro l’argentino Francisco Cerundolo si fa rimontare dal suo avversario che vince 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 e rimedia una delusione cocente.

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