E’ Juan Martin Del Potro il primo semifinalista degli Us Open 2018.

Il tennista argentino ha sconfitto John Isner in 4 set (6-7, 6-3, 7-6. 6-2) in 3 ore e 31 minuti.

Nel torneo femminile, invece, la lettone Sevastova elimina la campionessa in carica, Sloane Stephens, in due set per 6-2, 6-3 conquistando le semifinali.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 00:00