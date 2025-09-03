US Open: Djokovic-Sinner, amici no ma alleati sì: l'avviso di Nole ad Alcaraz è un assist a Jannik

Nole e Jannik 'si ritrovano' nella corsa contro il murciano: a 38 anni il serbo ha ancora voglia di scrivere la storia e mette in guardia Alcaraz in vista della semifinale

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’inaspettato assist di Djokovic a Sinner. Non saranno amici, ma si ritrovano alleati nella ‘lotta’ contro Alcaraz. Già, Nole – 38 anni e non sentirli – sfiderà il murciano nella semifinale dello US Open dopo la battaglia vinta contro Fritz e lancia un messaggio inequivocabile.

US Open: Djokovic-Sinner, l’insolita alleanza

Stima sì, ma pure tensioni. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Jannik, a 16 anni, si allenava con Nole. Altri tempi, altro scenario. Djokovic dominava, Sinner era solo un teenager seppur dotato di un talento smisurato. Ma la clessidra scorre inesorabile, le gerarchie si capovolgono e così anche i rapporti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le frecciate del serbo sul caso Clostebol che ha fermato l’asso italiano hanno acuito le frizioni, ma, ora, i due si ritrovano alleati nella corsa contro Alcaraz, che ha la possibilità di soffiare lo scettro al rivale di San Candido al termine dello US Open. Il triangolo sì. L’azzurro è chiamato a fare la sua parte nel derby dei quarti con Musetti in programma nella notte (probabilmente non prima delle 2:30), poi toccherà a Djokovic, che venerdì affronterà Carlitos in semifinale.

L’assist di Nole a Jannik: Alcaraz è avvisato

Due giorni di riposo per ricaricarsi dopo la maratona con Fritz, superato 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 in 3 ore e 24 minuti, prima di impugnare di nuovo la racchetta e sfidare il numero 2 al mondo. Novak si presenta all’appuntamento con Alcaraz con numeri da assoluto fenomeno: giocherà, infatti, la semifinale degli US Open per la 14a volta, eguagliando così il record di tutti i tempi detenuto dal mito Jimmy Connors. Non solo: a 38 anni e 94 giorni, è il giocatore più anziano dell’era Open ad aver raggiunto le semifinali di tutti e quattro gli Slam.

E le idee sono chiare. Di più, chiarissime. Così come le motivazioni. “So che servirà il mio miglior tennis e che tutti si aspettano una finale tra Sinner e Alcaraz. Ma io proverò a sconvolgere i piani della maggior parte delle persone. Non ho alcuna intenzione di alzare bandiera bianca in partenza”. Il ruggito del campione, il messaggio che spaventa Carlos.

Djokovic ha ancora fame: l’obiettivo

Dopo aver zittito il rumoroso Arthur Ashe, apertamente schierato per l’idolo di casa Fritz, Nole resetta e si ricarica in vista della semifinale. Perché ha ancora un obiettivo da raggiungere per impreziosire la sua leggendaria carriera: il 25esimo Major che gli consentirebbe di battere il record condiviso con l’australiana Margaret Court.

I precedenti con Alcaraz dicono che Djokovic è avanti 5-3, forte anche degli ultimi due successi ottenuti nella finale olimpica di Parigi e nei quarti dell’Australian Open. Un’altra buona notizia per Sinner arriva dagli ultimi due scontri diretti sul cemento, che hanno ancora una volta premiato il fuoriclasse di Belgrado.