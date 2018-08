Roger Federer non sbaglia all’esordio sul cemento dell’US Open.

Lo svizzero supera con un secco 3-0 il giapponese Yoshihito Nishioka (6-2 6-2 6-4), dopo un’ora e 53 minuti.

“Sono sempre nervoso quando devo scendere in campo per l’esordio – spiega Federer in conferenza stampa – ma questa volta ero tranquillo. Ho svolto una buona preparazione. Questo torneo mi stimola e mi mette paura allo stesso tempo".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 22:40