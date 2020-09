L’avventura della Giorgi agli US Open si ferma al secondo turno. L’azzurra nulla ha potuto contro la Osaka, testa di serie N.4 del tabellone femminile. La giapponese si è imposta con un secco 6-1, 6-2 (in soli 70 minuti di gioco).

In campo maschile Tsitsipas ha regolato l’americano Cressy in tre set. Bene anche Shapovalov che, in quattro set, ha avuto la meglio nella sfida con Soon-Woo. Oggi in campo Caruso e Berrettini.

OMNISPORT | 03-09-2020 07:32