US Open, l’unico torneo a essersi disputato su tre differenti superfici…per colpa delle formiche

Il cemento non è sempre stata la superficie su cui si è disputato lo US Open, che nel corso della sua storia ha cambiato più volte pelle, anche per colpa di alcuni ospiti imprevisti

Christian Casale Giornalista Conduttore e giornalista con lunga esperienza in radio e televisione. Le sue gesta sui campi da tennis e padel non passeranno alla storia, ma la vera grande passione riguarda la storia dello sport e la divulgazione. Difficilmente verrà ricordato come uno sportivo, ma ama di gran lunga raccontare le imprese altrui.