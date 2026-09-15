Oggi giorno lo US Open è senza dubbio il torneo più famoso (al pari con l’Australian Open) al mondo a disputarsi sul cemento, ma prima di approdare a questa superficie lo Slam newyorkese aveva cambiato più volte pelle nel corso della sua storia, e non sempre volontariamente. Come Wimbledon e l’Happy Slam (fino al 1987) infatti anche lo US Open un tempo si disputava sull’erba, superficie utilizzata fino al 1974, quando venne abbandonata per colpa di…insetti e formiche, venendo così sostituita per un breve periodo con l’ormai quasi del tutto sparita terra verde.
US Open, l’unico torneo a essersi disputato su tre differenti superfici…per colpa delle formiche
Il cemento non è sempre stata la superficie su cui si è disputato lo US Open, che nel corso della sua storia ha cambiato più volte pelle, anche per colpa di alcuni ospiti imprevisti