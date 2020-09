Us Open, la delusione di Serena Williams

Azarenka-Osaka sarà la finale degli Us Open femminili. La bielorussa ha eliminato la beniamina di casa Serena Williams, che dopo il match si è espressa così: “Ovviamente sono delusa, ma allo stesso tempo oggi so di aver fatto tutto quello che potevo. In altri momenti mi sono sentita vicina all’obiettivo, e ho avuto la sensazione che avrei potuto fare meglio. Oggi sento di aver dato tanto. Io ho iniziato molto forte. Lei ha continuato a lottare e poi ha iniziato a giocare sempre meglio. Forse a un certo punto ho tolto il piede dall’acceleratore. Ma lei ha giocato davvero molto bene, ha alzato il suo livello. Io ho iniziato a commettere troppi errori e non ho vinto molti punti con la mia seconda. Ho servito bene, ma non ho dominato come avrei dovuto. Nel secondo set ho commesso alcuni errori in risposta in momenti chiave. Avrei dovuto fare meglio”.

Il problema alla caviglia durante il terzo set: “Si tratta del tendine di Achille. Comunque niente di grave. Mi sembra tutto a posto, ne ho risentito solo in quel punto. Non ha condizionato il mio gioco, questo non ha niente a che fare con la sconfitta. Sto bene”.

OMNISPORT | 11-09-2020 13:23