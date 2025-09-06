Jannik Sinner ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime in 4 set (6-1, 3-6, 6-3, 6-4) in 3 ore e 21 minuti, strappando il biglietto per la finale degli Us Open, dove incontrera’ Carlos Alcaraz.
Us Open: la finale sarà Sinner-Alcaraz
