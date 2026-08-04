US Open, il “tradimento” di Musetti a Sinner: in campo nel doppio misto con l’ex Kalinskaya. Cosa farà Jannik

Il tennista toscano sarà in campo nel torneo insieme alla russa Anna Kalinskaya. Tra gli italiani ci saranno anche Cobolli, Errani e Vavassori. Sinner invece rinuncia per il secondo anno di fila

Gli US Open si avvicinano sempre di più e tra i tornei più attesi dai fan ci sarà anche in questa edizioni quello del doppio misto. Lo slam americano ha deciso di rivoluzionare il format dell’evento per dare più spazio ai top player di WTA e ATP e tra le ultime coppie annunciate ce n’è una che ha attirato l’attenzione dei tifosi: quella formata da Lorenzo Musetti e Anna Kalinskaya. Con buona pace di Jannik Sinner.

Il “tradimento” di Musetti

Il torneo di doppio misto vedrà anche la presenza di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano scenderà in campo insieme alla russa Anna Kalinskaya. Una sorta di “tradimento” quello del toscano che decide di fare coppia con la ex fidanzata di Jannik Sinner con i due che proprio agli US Open avevano vissuto il momento di massima esposizione mediatica prima della fine della loro relazione. Il toscano non sarà l’unico azzurro impegnato nel torneo di misto che vede anche la presenza di Flavio Cobolli in coppia con Belinda Bencic, oltre ai campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori che puntano a difendere il loro titolo e a centrare il tris.

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L’ammissione di Lollo: “Mi è mancata la competizione”

Tanti problemi fisici in questa stagione per Lorenzo Musetti. Il toscano reduce da un 2025 molto positivo ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che gli hanno impedito di essere al via sia al Roland Garros che a Wimbledon. Due assenza pesanti per Lorenzo che ora vuole tornare a competere ai massimi livelli: “Quello che mi è mancato di più è stata sicuramente la competizione – ha detto in un’intervista a Ubitennis – Vedere giocare gli altri da fuori fa male. Sono stato contento però che in entrambi gli slam ci sia stata una presenza molto ricca di italiani. Sono però riuscito a staccare un po’ la testa e ripartire. Godendomi la famiglia e gli amici”.

Niente doppio misto per Sinner

Nel 2025 gli US Open hanno provato a “mischiare le carte” per quanto riguarda il torneo di doppio misto. Lo slam americano ha deciso di allontanarsi dalla formula classica e rendere il torneo molto più simile a una maxi esibizione con la presenza dei nomi principali dei tabellioni di singolare. E anche in questa stagione si prosegue nella stessa direzione. Ma al via dell’evento non ci saranno i due nomi principali del tennis maschile con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che hanno deciso di rinunciare ai match che si svolgeranno dal 24 al 26 agosto. Per Sinner si tratta del secondo forfait consecutivo, lo scorso anno infatti decise di rinunciare dopo il ritiro nella finale di Cincinnati mentre Alcaraz fece coppia con Emma Raducanu.