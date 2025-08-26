Esordio delicato per l'azzurro: se il momento di Lorenzo non è dei più felici, il ventenne di Lione dal servizio devastante si presenta con la consapevolezza di essere a ridosso dei big

Il sorteggio dello US Open 2025 non ha fatto sconti a Lorenzo Musetti. L’azzurro, numero 10 del ranking mondiale, inizierà il suo cammino a New York contro un avversario che nessun top player avrebbe voluto pescare al primo turno: il francese Giovanni Mpetshi Perricard, oggi numero 37. L’appuntamento è fissato per martedì 26 agosto alle 17 sul Louis Armstrong Stadium, in una cornice che non concede margini d’errore.

Musetti e il tabù New York

Il toscano arriva a Flushing Meadows con più dubbi che certezze. Nei tre tornei di preparazione sul cemento americano è riuscito a raccogliere soltanto una vittoria in singolare, nonostante un buon percorso in doppio con la finale a Cincinnati. A conferma delle difficoltà, l’eliminazione al primo turno di Wimbledon ha interrotto la continuità trovata in primavera.

Per Musetti il cemento resta la superficie più ostica: in otto partecipazioni Slam su hard court non è mai riuscito a superare il terzo turno, a fronte di ben altri risultati sulla terra e sull’erba, dove ha raggiunto le semifinali a Roland Garros e Wimbledon.

Dal punto di vista statistico, il 2025 ha portato un bilancio in equilibrio sul cemento, con 6 successi e 6 sconfitte. Il dato evidenzia una certa fragilità nei turni di risposta (appena il 27% di game vinti in ribattuta), ma anche una solidità di base al servizio, confermata da una percentuale di tenuta del 74,9%.

Perricard, l’ascesa del gigante francese

Se il momento di Musetti non è dei più felici, Mpetshi Perricard si presenta invece con la consapevolezza di essere ormai stabilmente a ridosso dei big. Il ventenne di Lione, 198 cm di altezza, ha costruito la sua scalata sul colpo che più lo contraddistingue: un servizio devastante. Basti ricordare il record stabilito a Wimbledon, con una battuta a 153 miglia orarie contro Fritz, dato che lo ha reso uno dei server più temuti del circuito.

Il francese ha chiuso la tournée di avvicinamento con la semifinale a Winston-Salem, persa contro Van de Zandschulp. Sul cemento vanta un ruolino di 6-8 nel 2025, con una resa di oltre l’83% nei game al servizio. Più incerta la fase difensiva, con appena il 13% di giochi di risposta portati a casa e una posizione bassa nella classifica dei break convertiti. A pesare anche i limiti tecnici: il rovescio a una mano e un gioco da fondo non sempre all’altezza del livello del servizio.

Precedenti Musetti-Perricard: Lorenzo sa come batterlo

Nonostante l’insidia evidente, Musetti può guardare al passato con un certo ottimismo. I due si sono già incrociati e l’azzurro è uscito vincitore in entrambe le occasioni, compresa quella agli ottavi di Wimbledon 2024.

In quell’occasione fu proprio la capacità del toscano di gestire in risposta il bombardamento iniziale del francese a fare la differenza.

Musetti-Perricard c hiavi tecniche del match

Il confronto è il classico scontro di stili. Da una parte il “serve bot” francese, capace di togliere ritmo con le prime imprendibili e costringere l’avversario a restare costantemente in pressione; dall’altra l’italiano, che dovrà puntare sulla varietà di soluzioni, sul rovescio elegante e soprattutto sulla tenuta mentale nei momenti chiave.

Il blocco in risposta usato da Musetti sull’erba si è rivelato un’arma preziosa contro il francese, e potrà esserlo anche sul cemento se accompagnato da continuità negli scambi. Il rischio, però, è che l’eventuale calo di concentrazione si trasformi in un immediato break subito, vista la difficoltà nel leggere la prima di Mpetshi Perricard.

La partita potrebbe così scivolare su equilibri fragili, in cui la gestione dei tie-break e delle poche occasioni di strappo diventerà decisiva. Più che i valori assoluti, sarà la capacità di mantenere continuità sul cemento a decidere le sorti dell’incontro.

Dove vedere Musetti-Mpetshi Perricard in TV e streaming

Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard inaugureranno il loro US Open martedì 26 agosto alle 17 italiane, sul Louis Armstrong Stadium di New York. La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in chiaro su SuperTennis. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX.