Proseguono le emozioni agli US Open. Nadal si sbarazza di Basilashvili in quattro set (6-3, 6-3, 6-7, 6-4) e vola ai quarti di finale. Bene anche Isner, vittorioso, in cinque set, su Raonic. Ai quarti anche Del Potro: 6-4, 6-3, 6-1 a Coric.

In campo femminile, non tradisce Serena Williams. L'ex numero uno vola ai quarti di finale, superando, in tre set (6-0, 4-6, 6-3) la Kanepi. Sorride anche l'altra americana Stephens: 6-3, 6-3 ai danni della belga Mertens.

SPORTAL.IT | 03-09-2018 07:15