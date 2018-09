Us Open, Nadal ko: finale inedita

Niente finale bis a Flushing Meadows per Rafa Nadal. Lo spagnolo, campione nel 2017, si è infatti arreso al dolore al ginocchio che l’ha costretto al ritiro nella semifinale degli Us Open: campo libero quindi per l’argentino Juan Martin Del Potro, testa di serie numero tre, che era comunque avanti per 7-6, 6-3.

Del Potro affronterà Novak Djokovic, che in poco meno di due ore e mezza ha superato il giapponese Kei Nishikori, numero 21 del seeding, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2.

Djokovic, già vincitore quest’anno di Wimbledon, è all’ottava finale agli Us Open e cercherà il terzo titolo, dopo quelli del 2011 e del 2015. Seconda finale invece per Del Potro, che nel 2009 piegò Federer in cinque set.

SPORTAL.IT | 08-09-2018 09:40