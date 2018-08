US Open, Nadal sul velluto

Proseguono le emozioni agli US Open. Tutto facile per Nadal che si sbarazza di Pospisil in tre set (6-3. 6-4, 6-2) e accede al terzo turno. Male Murray. Il britannico si arrende, in quattro set (5-7, 6-2, 4-6, 4-6) all'eccellente Verdasco.

Seppi viene sconfitto, dopo aver lottato cinque set, da Shapavalov (l'azzurro guidava 2 set a 1). Vola al terzo turno Serena Williams che si sbarazza della Witthoeft con un facile 6-2, 6-2. Nel prossimo turno se la vedrà con sua sorella Venus che ha eliminato l'azzurra Giorgi.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 07:25